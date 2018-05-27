Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 boyutlu devrim

Üç boyutlu ekokardiografi ile artık kardiyologlar adeta bir cerrahın göğsü açık baktığı şekilde kalbi “olduğu gibi” görmeye başladı.

Ekokardiografide gerçek bir devrim niteliği taşıyan bu uygulama ile artık kalbin fotoğrafı değil gerçek görüntüsü görülebiliyor. Ayrıca görüntüsel ortamda kalp evrilip çevrilip ince ince kesitler alınarak adeta doğranabiliyor ve kalp hastalıklarının tanısı ve değerlendirilmesi çok daha zengin, detaylı ölçümlerle daha doğru şekilde yapılabiliyor.

Yılda 500’e yakın Trans Özofageal Ekokardiyografi( TEE ) yapılan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kardiyoloji Kliniği’nde 2 adet TEE probu bulunmakta.

Kalbe 3 boyutlu olarak bakma imkanı sunan 3 D TEE cihazı ile kalp içerisinde kan pıhtısı veya enfeksiyon odağı varlığı, kalp deliklerinin incelenmesi, protez kalp kapağı değerlendirilmesi ve kalp kapak yetersizliğinin derecesi belirlenebilecek.