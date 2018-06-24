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24 Haziran 2018 21:15

Kargı’da hastaları sandığa sağlık ekipleri taşıdı

Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Kargı’da hastaları sandığa sağlık ekipleri taşıdı

24 Haziran 2018 21:15

Dönem Milletvekili Genel Seçiminde sağlık yönünden sandığa gidemeyecek hasta ve yaşlılar sağlık ekipleri tarafından ambulans ve araçlarla sandıklara götürüldüler.


Kargı’da oy kullanmak isteyen hastaların ulaşım hizmetleri Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne bağlı ekipler tarafından ambulans ve araçlarla gerçekleştirildi.


Kendi İmkanlarıyla oy kullanmaya gidemeyecek olan hastalar gün boyu Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne bağlı ekipler tarafından ambulans ve araçlarla sandıklara taşındılar. Başlarında bulunan sağlıkçılar eşliğinde evlerinden alınarak oy kullanacağı okula götürülen hastalar, oylarını kullandıktan sonra yine evlerine kadar götürüldü. Seçim süresince Kargı ilçe merkezinde ve köylerden 8 hasta oy kullanması için çeşitli okullara götürülerek hizmet verildi.




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