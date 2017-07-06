Yavru leyleğe itfaiye sahip çıktı

10 gün önce 110 ihbar hattına gelen telefonla Merve Camisi şerefesi üzerinde uçamayan yavru bir leylek olduğu ihbarını alan itfaiye personeli, caminin şerefesinde bulunan yavru leyleği alarak belediye veterinerine bakımlarını yaptırarak koruma altına aldı. 12 gündür kendi imkanları ile leyleği besleyen personel, yavru leyleğin kendini toplayarak uçacak seviyeye gelmesini bekliyor.

Leyleğin vücudunda herhangi bir yara, kırık olmadığını ifade eden itfaiye erleri, itfaiye çalışanlarının tüm canlılara karşı duyarlı olduğunu vurgulayarak, “110 ihbar hattımıza gelen ihbarla Merve Camisi’ne giderek yavru leyleğe sahip çıktık. Veteriner arkadaşımıza haber verdik, elimizden geleni yaptık. Bir itfaiyeci, hayvan olsun, insan olsun tüm varlıklara duyarlıdır. Biz de bu duyarlılığımızı göz önünde bulundurarak bu canlıyı alıp getirdik. Yavru leylek uçabilecek duruma geldiğinde doğaya bırakacağız” dediler.