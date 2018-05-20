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20 Mayıs 2018 17:41

250 dekar ekili alan kül oldu

Denizli’nin Sarayköy İlçesi’nde 250 hektarlık ekili alan yandı.

250 dekar ekili alan kül oldu

20 Mayıs 2018 17:41


Denizli’nin Sarayköy İlçesi, Sazak Mahallesindeki ekin tarlalarında başlayan yangın 100 dekar biçilmemiş, 150 dekar biçilmiş toplamda 250 dekarlık alanı küle çevirdi. İddiaya göre, Sazak Mahallesinde ekin tarlalarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü ve İbrahim Çetin’e ait 60, İbrahim Yiğit’e ait 40 dekarlık biçilmemiş tarlayı küle çevirdi. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiye ve orman ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine 8 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 35 personel, takviye olarak da orman ekiplerine ait 5 arazöz 15 personel, sevk edildi. Yangın çıkan arazinin dört bir yanından müdahale edilmeye başlandı. Alevleri kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı




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