Başkan Gürlesin’den engellilere otobüs desteği

Pamukkale Belediyesi tarafından, tekerlekli sandalye ile araca binme imkanı sağlayan engellilere özel olarak hazırlanan otobüs hizmet vermeye başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Pamukkale Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerle vatandaşlarımızın en üst düzeyde faydasının olmasını hedefliyoruz. Özellikle de Pamukkale İlçesi’nin engelsiz bir ilçeye dönüşebilmesi için çalışmalarımıza devam ederken, engelli vatandaşlarımıza da her zaman desteğimizi sürdürüyoruz. Birçok projemizle birlikte, en yeni projelerimizden biri de Bağbaşı Mahallesi’nde yapımına başlamak üzere olduğumuz Pamukkale Kültür ve Yaşam Merkezi’miz engelsiz bir yaşam merkezi olacak. 2015 yılında Denizli’de bir ilki yaparak Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı kurmuştuk. Takımımız bugüne kadar başarılı maçlarla da bizleri gururlandırmaya devam ederken, takım oyuncularımızın maçlara daha rahat, kolaylıkla gidip gelmesi için rampası bulunan özel engelli otobüsümüzü hizmete başlattık. Engelli otobüsümüz aynı zamanda ilçemiz sınırları içerisinde ki pazaryeri alışverişine gidecek engelli vatandaşlarımız için de hizmet verecek. Engelli otobüsümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımız için, ilçemizi engelsiz şehre dönüştürmek için hizmetlerimiz devam edecek” dedi.