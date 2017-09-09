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09 Eylül 2017 15:29

Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendilileri dinledi

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda ‘Sizi Dinliyoruz’ sloganı ile başlatılan vatandaş buluşmalarının 7’ncisi gerçekleştirildi.

Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendilileri dinledi

09 Eylül 2017 15:29


Merkezefendi Belediyesi tarafından 7’incisi gerçekleştirilen ‘Sizi Dinliyoruz’un Eylül ayındaki vatandaş buluşması yapıldı. Buluşmada Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, başkan yardımcıları ile birlikte vatandaşlar ile belediye binasında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, Başkan Subaşıoğlu, Merkezefendililerin taleplerini ve görüşlerini dinleyip not aldı.


Vatandaşın şikayet ve taleplerini dinlediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Her ay gerçekleştirdiğimiz ‘Sizi Dinliyoruz’ buluşmalarımız devam ediyor. Eylül ayının ilk Cumartesi günü vatandaşlarımızı belediyemizde ağırladık. Vatandaşlarımızın taleplerini ve görüşlerini dinledik. Merkezefendili hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.




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