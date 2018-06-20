Çivril’de yeni yerleşim alanı yükseliyor

Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Yukarı Mahallede yapımı devam eden 330 konutlu inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Güven, Yüklenici firma yetkilileri ile görüşerek projenin gidişatı hakkında bilgi aldı. Güven, bütün daireleri tek tek inceleyerek, konutların son derece kaliteli yapıldığını belirtti. Her dairenin ebeveyn banyolu olduğunu ve konutların 109’unun 2+1, 221 tanesinin ise 3+1 olarak tasarlandığını kaydeden Güven, devam eden projenin bitimiyle hem konut sıkıntısını gidermeyi hem de düşük gelirli ailelerin ev sahibi olmasını hedeflediklerini kaydetti. Başkan Güven, Çivril’de TOKİ konutları ile yeni bir yaşam alanı oluşturmak istediklerini ifade ederek, toplamda 330 konut, cami ve iki büfenin yapılması ile ilçeye ayrı bir güzellik katacağını ve projenin tamamlanmasının ardından ikinci etabın da start alacağı bilgisini verdi.