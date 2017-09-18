Denizli’de 184 bin öğrenci eğitime başladı

Denizli’de 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen tören ile bin 94 okulda, 184 bin öğrenci ile başladı. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Emniyet Müdür Mevlüt Demir, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. İbrahim Cinkaya Sosyal Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen açılış töreninde, ‘Ben Anadoluyum’ şiirini okuyan Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokul 5. Sınıf öğrencisi Alper Anıl Dokur şiiri büyük beğeni topladı.

Denizli’de 184 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz , “İlimizde bin 64 okul, 9 bin 708 derslik, 184 bin öğrencimiz, 14 bin 135 öğretmenimiz ile yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Coşku ve heyecan içindeyiz. Biliyoruz ki milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için, birinci şart eğitimdir. Genç nüfusu ile dikkat çeken ülkemizin yarınlarının daha parlak olması için, gençlerimizin, çocuklarımızın, milli ve manevi değerleri güçlü. Vatanını, milletini ve bayrağını seven, uluslar arası yapılanmaları özümsemiş, dünyada yaşananları yorumlama becerisine sahip, bilim, teknoloji ve sanat alanlarındaki gelişmelere duyarlı insanlar olması hepimizin ortak hedefidir” dedi. Denizli Valisi Hasan Karahan’da yaptığı konuşmasında “2017-2018 Eğitim öğretim yılı şehrimize ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Yeni nesiller daha iyi yetişmiş, daha liyakatli, daha şahsiyetli, daha adam nesiller yetiştirelim” dedi. Halk oyunları gösterilerinin ardından Hayırsever İş Adamı İbrahim Cinkaya tarafından yaptırılan okulun temsili açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. İlk ders zilini de Denizli Valisi Hasan Karahan çaldı.