Kız kardeşlerinin 5 yetim çocuğuna sahip çıkan dayılar yardım bekliyor

Ailenin yardım taleplerine ilk karşılık ise Belediye Başkanı Mustafa Gülbay’dan geldi.

Bayramın ikinci günü geçirdikleri kaza sonucu anne ve babası ölen ve kendileri da kazadan yaralı kurtulan 5 küçük kız kardeşe Buldan Belediyesi’nden yardım eli uzandı. Anne Zahide Demirci’nin bir süre önce vefat eden babası için ailece Buldan’a taziyeye gelen baba Servet Demirci idaresindeki araç Karaman’a dönüş yolunda Antalya civarında kaza yapmıştı. Kazada anne ve baba hayatını kaybederken Ervagül (1,5), Nurcan (5), Pınar (9), Yağmur(10) ve Rojin Demirci (13) isimli kız kardeşler ise yaralı olarak kurtulmuştu. Kazanın ardından yetim kız kardeşlere Buldan’da yaşanan ve inşaatlarda çalışan dayıları Ahmet ve Mehmet Salih Alataş kardeşler sahip çıktı.

Yaşanan üzücü olayın ardından Başkan Gülbay, çocukları yaşadıkları Bursa mahallesindeki dayıları Mehmet Salih Alataş’ın evlerinde ziyaret etti.

“Yardıma ihtiyacımız var”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve üzücü olayla ilgili Başkan Gülbay’a bilgiler veren Alataş, “Ablam ve eniştem çocukları ile birlikte Karaman’dan bir süre önce ölen babam için taziyeye gelmişlerdi. Bayramın ikinci günü evlerine dönerlerken bu feci kaza meydana geldi. Eniştem ve ablamı kaybettik. Yeğenlerim yapayalnız kaldılar. Onları ortada bırakamazdık bu yüzden evimize getirdik. Onları kendi çocuklarımızdan ayırmadan büyüteceğiz” dedi. Kendisinin ve kardeşi Ahmet’in inşaatlarda yevmiye usulü iş çalıştıklarını ancak iş bulamadıklarını çalışamadıklarını dile getiren Alataş, bu yüzden yardıma ihtiyaçları olduğunu da dile getirdi.

“Artık bu çocuklar bizim çocuklarımız”

Dayı Mehmet Salih Alataş’ın yardım talebine ilk cevap ise Başkan Mustafa Gülbay’dan geldi. Gülbay, çocukları dayılarının evinde ziyaret etti.B Buldan Belediyesi sosyal market kanalıyla çocukların tüm

ihtiyaçlarının sağlanacağını belirten Başkan Gülbay, “Artık bu çocuklar bizim çocuklarımız sayılır. Bu çocukların her türlü ihtiyacını belediye olarak elimizden geldiğince karşılamaya çalışacağız. Eğitimleri için de çaba sarf edeceğiz. Ancak belediye olarak yapabileceklerimizin de bir sınırı var. Bu nedenle hayırseverleri bu çocuklara sahip çıkmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki Buldan’ın hayırsever insanları bu çocuklara sahip çıkacaktır” diye konuştu.