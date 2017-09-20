Büyükşehir Belediyesi, caddelere 304 bin ton asfalt serdi

Kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklara 2017 yılı içinde 500 bin ton asfalt sermeyi planlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mart ayından itibaren başladığı çalışmalarda şuana kadar yollara 304 bin ton sıcak asfalt serdi. Asfaltlama çalışmalarını kent merkezinde gece ve gündüz sürdüren ekipler, ayrıca yeni açılan yollarda yağmur suyu drenajı, temel, alt temel ve PMT çalışmalarına da devam ediyor.

Yenilenen bulvar ve caddeler

Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan sıcak asfalt serme çalışmasında Büyükşehir Belediyesi, şuana kadar kent merkezinde tamamlanan yollara toplam 140 bin ton sıcak asfalt serdi. Ekipler, binder tabakası için Kışla Caddesi, Araştırma Hastanesi-Diş Hastanesi Bağlantı yolu, Kılavuz Caddesi ve bağlantı sokakları, Sebze ve Meyve Hali içi, Elazığ Caddesi, Polis Havacılık içi, Sipan Caddesi, Musa Anter Caddesi ve Fazıl Bilge Kışlası’na; aşınma tabakası için ise Rızvanağa, Büyükalp, Lise, Sunay, Göçmenler, Kardeşlik, Nükhet Coşkun, Gevran,Yaşar Kemal (Ekinciler), Kışla, Hintli Baba ve Elazığ caddeleri, Cezeri, Lezgin Avcı ve Yusuf İslam caddeleri ve bağlantı sokakları, Ali Emri 1, 2, 3 ve 5’inci sokaklar, Lise Caddesi 1, 2, 3, 4 ve 5’inci sokaklar, Kurt İsmail Paşa 1, 2, 3 ve Cami Sokağı, Faik Ali, Bahar, Cahit Sıtkı, Mehmetçik ve Şair Sırrı sokakları, Park Bahçe Dolum Tesisi, 7. Kolordu içi, MİT Lojmanları yolu, Üçkuyu Emniyet, Gençlik Spor Müdürlüğü alanı, Pirinçlik Kışlası yolları, Katı Atık İstasyonu, Batıkent Sitesi içi, Benusen 208. ve Şehitlik sokakları, DİŞTİ (Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri) içine sıcak asfalt döktü.

Asfalt çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt serip yaya ve araç trafiğine açtığı yolların dışında asfalt çalışmalarını Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki Ahmet Arif, Orhan Doğan, Çevlik ve Mastfroş caddeleri ile Kamışlo, Fırat ve Mezopotamya bulvarlarında sürdürüyor. Bu cadde ve bulvarlarda herhangi bir trafik sorunu yaşanmaması için ekiplerin tamamladığı şeritlerde trafik akışı sağlanıyor. Bulvar ve caddelerde, asfalt dökümünün yanında yağmur suyu drenajı, temel, alt temel ve PMT çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, ayrıca Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde yer alan Mehmet Uzun Caddesi’nde ise asfaltlama çalışmalarını eylül ayı içinde tamamlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Kamışlo Bulvarı, Çevlik ve Orhan Doğan caddelerine 40 bin, Kayapınar ilçesi Fırat ve Mezopotamya Bulvarı ile Tekel, Mastfroş, Ahmet Arif ve Sipan caddelerine 60 bin ton olmak üzere binder tabakası için 100 bin ton sıcak asfalt döktü. Cadde ve bulvarlarda kaldırım ve diğer altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yollara aşınma tabakası için asfalt serilecek.

Okul bahçeleri asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek programı kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce gelen talepler doğrultusunda Yenişehir ilçesinde 5 Nisan İlkokul, Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bağlar ilçesi Arif Eminoğlu İlkokulu’nun bahçelerini asfaltladı.

Bakım onarıma 64 bin ton asfalt

Büyükşehir Belediyesi, asfalt dökerek yenilediği cadde, bulvar ve sokaklar dışında yol bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde altyapı çalışmaları ya da mevsim koşulları nedeniyle bozulan cadde, bulvar ve sokaklara bakım çalışması kapsamında toplam 64 bin ton sıcak asfalt kullandı.

38 km bisiklet yolu inşa edilecek

Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan ya da yeniden dizayn edilen cadde ve bulvarlarda bisiklet yolları inşa ediyor. Bu yıl içinde asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım ve yol arasına toplam 38 km bisiklet yolu inşa edecek. Bisiklet yolları bulvarlarda 2, caddelerde ise 1,3 metre genişliğinde, yolun her iki tarafında gidiş ve geliş şeklinde olacak. Ayrıca asfalt zemin üzerine bisiklet yolunun belirgin olması için akrilik boya kullanılacak. Bağlar ilçesinde Kamışlo Bulvarı, Orhan Doğan, Çevlik ve Mehmet Uzun caddelerine 17 km, Kayapınar ilçesi Diclekent, Selahattin Eyyubi, Mezopotamya ve Fırat bulvarları ile Sipan, Nazım Hikmet, Jiyan ve Baba Tahir caddelerinde 21 km bisiklet yolu inşa edilecek.

Cadde ve bulvarlar aydınlatılacak

Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yapımı devam eden cadde ve bulvarların aydınlatılması için de çalışma yürütecek. Aydınlatma için Kamışlo, Mezopotamya ve Fırat bulvarları ile Orhan Doğan, Mehmet Uzun ve Çevlik caddelerine 9,5 metre yüksekliğinde toplam bin 196 çelik aksanlı elektrik direği dikilecek. Direkler arasındaki mesafe kimi yerde 25, kimi yerde de 30 metre olacak.