Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 13:32

Diyarbakır merkezli 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla Türkiye’ye gelen turistleri vergi vermediklerine inandırarak 9 milyon TL dolandıran çete çökertildi.

Diyarbakır merkezli 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

20 Haziran 2017 13:32

Çete üyesi 26 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda paranın örgüt üyelerine, örgütle ilişkisi olmayan 3. şahısların isimleri kullanılarak gönderildiği tespit edildi.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon kapsamında, A.E. isimli şahsın organize ettiği ve M.K.E., Y.Ü., İ.A., ve F.A. isimli şahısların yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün 2011 ve 2015 yılları arasında yurt dışından turist olarak gelen, kimlik ve iletişim bilgilerini aldıkları 401 yabancı uyruklu şahsı “almış oldukları eşyaların gümrük vergisini vermedikleri veya eksik verdikleri konusunda inandırarak” 9 milyon 495 bin 428 TL dolandırdıkları tespit edildi.



Havale için örgütle ilişkisi olmayan şahıslar kullanıldı


Suçtan elde edilen paralardan bir kısmının suç örgütü içerisinde yer alan ve PTT çalışanı 5 gişe memuru tarafından alakası ve bilgisi olmayan 3. şahısların isimleri ile suç örgütü liderine ve yöneticilerine gönderildiği anlaşıldı. Ayrıca suç örgütü lideri ve yöneticilerinin suçtan elde etmiş oldukları toplam 848 bin 550 TL parayı, dolandırılan yabancı uyruklu şahısları tespit eden suç örgütü üyelerinin banka hesaplarına yatırdığı tespit edildi.


Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Nevşehir, Yozgat, Manisa, Adana ve İzmir’de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 19 hesap bildirim cetveli, 2 hesap cüzdanı, 23 banka dekontu, 2 not defteri, 1 adet hesap işlemlerinin bulunduğu not kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjörü ile 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.


Soruşturma çerçevesinde 55 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, il dışında ikamet eden 22 şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 26 şüpheli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 7 şüphelinin yakalanması yönelik çalışmalar devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!