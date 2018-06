Diyarbakır’da ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi

Sporun yaygınlaştırılması, sağlıklı ve bilinçli sporun yaptırılması amacıyla Türkiye’nin 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen projesinin yeni dönem çalışmalarının Diyarbakır etabı başladı. Diyarbakır’daki bütün spor alanlarında gerçekleştirilen çalışmaya, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar da katılıyor. Birçok branşı kapsayan etkinliklere vatandaşlarının ilgi göstermesi yetkilileri sevindirirken, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, etkinliğin önemine değindi. Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, spor kültürünün geliştirilmesi, sağlıklı ve hareketli bireylerin oluşturulması amacıyla projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 6 yıl önce hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesinin her geçen büyüdüğünü kaydederek, şunları söyledi:

“Ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkımıza sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla 2012 yılında hayata geçirilen ’Koşabiliyorken Koş’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün örnek çalışmalarıyla 7’den 77’ye halkımıza spor yapma imkanı veren ’Koşabiliyorken Koş’ projesi yeni dönem çalışmaları başladı. İlk kez 2012 yılında 3 dönem olarak gerçekleştirilen ’Koşabiliyorken Koş’ projesi ile her il ve ilçede belirlenen koordinatörler sorumluluğunda Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinin yanı sıra, yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait açık ve kapalı alanlar kullanılarak, her yaş kategorisinden vatandaşlarımıza ücretsiz spor yapma imkanı sağlandı. Proje kapsamında engelli vatandaşlarımız özgürce spor yapabilmenin mutluluğunu hissetti. Katılımcılar, spor yapabilmek için kendilerine sağlanan her türlü imkandan ücretsiz faydalandılar. Türkiye’nin tüm il ve ilçelerini kapsayan proje 3 ayrı uygulamadan meydana geliyor. Proje, spor alanlarında bilinçli spor yapmak, boş zaman aktivitesi olarak farklı spor branşlarında eğitim verilmesi ve sağlık taraması bölümlerinden oluşuyor.”