Hani Devlet Hastanesi bünyesinde hemodiyaliz ünitesi kuruldu

Hani ilçesinde kronik böbrek yetmezliği sebebiyle diyalize girmek zorunda olan ve tedavileri için Lice Devlet Hastanesi ile Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne gitmek zorunda kalan hastalar artık bu zahmetli durumdan kurtuluyor. Hani Devlet Hastanesi’ne diyaliz ünitesi kurulması için çalışmalar tamamlandı. Diyaliz ünitesini oluşturan yatak ve tıbbı diğer malzemelerin daha önce hastaneye geldiği, gelen 4 adet diyaliz cihazlarının da ünite bölümünde monte edilerek hastaların hizmetine girerek hastalara hizmet vermeye başladı. Diyaliz Ünitesinde 1 doktor ve 3 hemşire ünite biriminde yeni görevlerine başladı.

Hani Devlet Hastanesinde bir dizi incelemelerde bulunan Hani ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, diyaliz ünitesinin hizmete açılmasıyla hastanede yaşanan bir eksikliğin daha giderildiğini söyledi. Ünitede bir doktor ve 3 hemşirenin görev yapacağını anlatan Kaymakam Yazıcı, hastalara ilk etapta Hani Belediyesince bir araç tahsis edildiğini, hastaların nakil işlemlerinde hizmet verdiğini bildirdi.

Hani ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, hastane bünyesinde hizmete açılan hemodiyaliz ünitesi sayesinde hastaların başka bir bölgeye gitmek zorunda kalmayacaklarını söyledi. Kaymakam Yazıcı, "Hani’de diyaliz hastalarımıza çevre il ve ilçelerde tedavi uygulanmaktaydı. İlçe devlet hastanesine kurulan hemodiyaliz ünitesi sayesinde hasta ve yakınları yaşadıkları zorluklardan kurtuldu" diye konuştu.

Daha sonra hastane acil servisine geçen Kaymakam Yazıcı, burada hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, hastaneye kazandırılan diyaliz ünitesi ve diğer sağlık hizmetleri için kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Yazıcı’ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Çocukları unutmadı

Yatan hastaları ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Kaymakam Yazıcı hasta ve hasta yakını çocuklara da oyuncak dağıttı. Yatan hastalar hakkında bilgiler de alan Kaymakam, Yazıcı, "İlçemizdeki devlet hastanesini her fırsatta ziyaret ederek, hastane yetkililerinden gerekli bilgileri alıyoruz. Varsa hastanemizin bir eksiği çalışma arkadaşlarımızla birlikte gidermeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bizler çok önemli. Devletimiz, vatandaşlarımızın güzel ve sağlıklı yaşaması için vardır. Devletimiz bizlerden vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmayı öncelikli olarak talep etmektedir” diye konuştu.