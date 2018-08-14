İhlas Medya öncü oldu, parklar kameralanmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük parkı olan Kent Park’a güvenlik kamerası yerleştirdi. Vatandaşlar ve çocuklar, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İhlas Medya, son zamanlarda artan çocuk kaçırma, cinsel taciz ve şiddet olayları nedeni ile parklara güvenlik kamerası yerleştirilmesi konusunda kampanya başlattı. ’Çocuk kayıpları, taciz, tecavüz ve ölümlere dur’ sloganı ile başlatılan kampanyaya Diyarbakır’dan cevap geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük ve en çok ziyaret edilen parkı olan Kent Park’a güvenlik kamerası yerleştirildi. İlk etapta 13 kamera ile gözetlenen park, çalışmalar sona erinde 50 kamera ile gözetlenebilecek.

“Diğer parklarımıza da güvenlik kamerası yerleştirmek için çalışma başlattık”

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nda görevli Elektrik ve Elektronik Mühendisi Erol Bacalan, Kent Park’a güvenlik kamerası sistemi yerleştirdiklerini söyledi. Bacalan, “Parklarda olası çocuk kaçırma, taciz, şiddet olaylarının önüne geçmek için bu uygulamayı hayata geçirdik. Güvenlik kamerasının yanında parkımızda çalışan güvenlik görevlilerimiz de var. Güvenlik görevlilerimiz vatandaşlarla bire bir muhatap olmaktalar. Güvenlik görevlilerinin tespitleri, ailelerin bize başvurularında kamera sistemimize başvuracağız. Parkımıza yerleştirdiğimiz anons sistemi ile birlikte vatandaşlar uyarılıyor. Sadece Kent Park’ta değil, bitmek üzere olan bir parkımız daha var, o parka da güvenlik kamerası sistemimizi yerleştirmeye başladık. İhlas Medya Grubu tarafından başlatılan parklardaki güvenlik kamerası sistemine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz. Gerçekten özellikle bunun güvenlik açısından, çocuklarımız açısından önemi çok büyüktür. Diğer belediyelerin de bu uygulamaya katılmalarını öneriyoruz” dedi.

Çocuklar gönül rahatlığı ile oyun oynuyor

Parkta oyun oynayan Umut Bekir Bülbül isimli çocuk, parklara kamera sistemi konulmasının kendileri için iyi olduğunu belirterek, artık endişe duymadan rahat rahat oynayabildiklerini söyledi.

Parkta oyun oynayan bir diğer çocuk Muhammed Erdem Erdoğan ise, istedikleri saatte parka geldiklerini endişelenmeden dilediklerince oyun oynadıklarını ifade etti.

Hüseyin Tunç isimli vatandaş ise, çocuklarını her zaman parka getirdiğini ifade ederek, “Ailece gelip burada oturuyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için parklara kamera sistemi konulması çok iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.