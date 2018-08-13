Silvan’da üniversite adaylarına ücretsiz rehberlik hizmeti

Kurulan üniversite tercih merkezlerine çok sayıda başvuru yapıldığı belirtildi.

Silvan Kaymakamlığı, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Gazi, Azizoğlu, Atatürk, Batman ve Diyarbakır Caddeleri üzerinde açtıkları stantlarla tercih danışma merkezlerinde üniversite adaylarına ücretsiz tercih hizmeti veriyor. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Silvan ilçesi Gazi Caddesi ile Diyarbakır Caddeleri üzerinde açılan stantlarla tercih danışma merkezinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere ücretsiz tercih hizmeti sunuyor. Alanında uzman 20 rehber eğitimcinin danışmanlık hizmeti verdiği merkezde, üniversite adayları saat 09.00-18.00 arasında destek alabiliyor.

Tercih Danışma Merkezine gelerek sınav sonucunu ileten tüm gençlere hangi üniversite yada hangi bölüme girebileceklerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulurken, öğrencilere Silvan Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, yardımda bulunuyor.

Silvan Milli Eğitim Müdürlüğünün 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayan YSK başvuruları için adaylara başvuruların son günü olan 14 Ağustos Salı gününe kadar danışmanlık hizmeti vermeye devam edileceği belirtildi. Milli Eğitim Müdürü Seyithan Erboğa, "Silvan ilçemizin 18 noktasına ilk kez uygulamaya koyduğumuz Üniversite tercih merkezlerinde yaklaşık 22 rehber öğretmenimiz görev yapmaktadır. Buradaki amacımız öğrencilerimizin yanlış tercih vermemeleri, öğrencilerimizin işlerini kolaylaştırmak, öğrencilerimize yardımcı olmak. İlçemizde Üniversite kazanma başarısı her geçen sene artmaktadır. Onları doğru tercih yapmalarını sağlamak amacındayız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.