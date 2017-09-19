TURSAB Başkanı Ulusoy, yeniden aday

TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy, bölge başkanları ve seyahat acenteleriyle Diyarbakır’da bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Ulusoy, kasımda yapılacak olan başkanlık seçimlerine yönetim kuruluyla birlikte yeniden talip olduklarını belirterek, seçim çalışmalarının startını verdi. Diğer başkan adaylarına yüklenen Ulusoy, “İki yıldır bizi yerden yere vuran, TURSAB’ı sokağa düşüren, kamuoyunda parçalayan, birliğimize zarar veren bozan, madem burası bu kadar kötü niye talip oluyorsun? Geçen dönem iki tane büyük acentenin hegemonyasına burayı teslim etmediniz, ettirmediniz. ‘Göreve geldiğim zaman seyahat acentesi kurdurmayacağım’ diyorsun. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti kanunları var. Ticaret Bakanlığı Kanunu var. Teşebbüs hürriyeti var, Rekabet Kurumu var. Madem öyle sihirli bir değnek var, getir o değneği şimdi kullanalım. Yeter ki bu camianın menfaatine olsun. Şimdi arkadaşlarımız algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Seyahat acentesi kurdurmayacaklar, bütün meseleleri halledecekler. Bu camianın bütünlüğünü göremediler, zannettiler ki kendi ofislerinde reklam verdikleri kuruluştur. Burası TURSAB, burası kolay kurulmadı. 1972’de kuranlara şükran duygularımı ifade ediyorum, rahmetli olanlara rahmet diliyorum. Biz üç ay evvel Diyarbakır’a, turizm nasıl gelişir, ne yapabiliriz tartışmak için geldik. Şimdi ise yine bu yola baş koyan arkadaşlarımla birlikte yola devam kararı aldık” dedi.

“TURSAB’ı sokağa düşürmeyin”

Ülkenin insanlarını birbirine bağladıklarını söyleyen Ulusoy, “Bölgeleri birbirine bağlıyoruz. Burada Didim’den gelen, Bodrum’dan gelen arkadaşlarımla birlikte TURSAB’ın geleceğinin bütünleştiği bir TURSAB görmek istiyoruz. 20 Ekim’de tüm bölge başkanlarımızın yönetim kurullarıyla beraber Çanakkale valimizin ve Çanakkale MYK başkanımızın katımıyla tüm teşkilatımız Türkiye’nin önsözünün yazıldığı, tarihin yazıldığı Çanakkale’de olacağız. Çanakkale geçilmez, TURSAB parçalanmaz. Parçalatmaya da kimsenin hakkı yok. Yanlış yapmayın, TURSAB’ı sokağa düşürmeyin. Yazıktır, günahtır, 45 yıllık bir emek verilen bir Çınar ağacı var. Buna darbe vurmayın” diye konuştu.

“Diyarbakır en az 30 uçak seferi gerekiyor”

Diyarbakır’da uçak seferlerinin arttırılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulusoy, en az 30 sefere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Kentin sivil toplum dinamiklerinin seferlerin arttırılması için havayolu şirketlerine baskı yapması gerektiğini kaydeden Ulusoy, şunları kaydetti:

“Diyarbakır’ın en az 30 sefer ihtiyacı var. Biraz da uluslararası meydanlara uçması gerekir. Irak ve Suriye düzelirse Diyarbakır çok prim yapacaktır. Sanayi Odası, milletvekilleri, vali, sivil toplum örgütleri hava yolu şirketlerine baskı kurup ‘Buraya uçak gönderin, buranın işe, aşa ihtiyacı var’ demesi lazım. Şehrin bütünleşmesi lazım. Biz öncülüğünü yaparız, bazı illerde yaptığımız gibi. Ne kadar hava ulaşımı çoğalırsa o kadar turizm gelişir. Sağlık, kültür, komşu turizmi gelişir, alışveriş gelişir, kültür turları gelişir. Dinsel mekanların ziyareti gelişir ve buna ihtiyaç var.”