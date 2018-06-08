Bakan Özlü: "Akçakoca artık Türkiye markasıdır"

Faruk Özlü, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Bakana Özlü, "Gururla ifade etmek isterim ki; Akçakoca artık Türkiye markasıdır. Bütün iş adamlarımızla, girişimcilerimiz ile, belediyemizle ve vatandaşlarımızla birlikte, Akçakoca markasını yükseltmek için, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplu açılış töreni Akçakoca Hükumet Konağı meydanında gerçekleşti. Törene Faruk Özlü’nün yanı sıra Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve vatandaşlar katıldı.

Faruk Özlü, açılış öncesi yaptığı konuşmasında, "Bugün açılışını yaptığımız tesislerin, Akçakoca’ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel tesislerde emeği olan bütün kardeşlerime, tebriklerimi, teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kent Meydanı ve İstiklal Meydanı’mızın, yöresel ürün stantlarımızın, taksi dudaklarımızın açılışını yapacağız.Ayrıca, 2016 yılının Ağustos ayındaki Cerablus Harekatı’nın ilk şehidi, hemşehrimiz, şehit Ercan Çelik’in adını verdiğimiz, semt sahamızı açacağız. Bu vesileyle şehidimize ve vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler bu tür tesislerle ve eserlerle, şehitlerimizin adlarını sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Akçakoca’nın Batı Karadenizin bir incisi olduğunu belirterek Bakan Özlü, "Akçakoca’da gözle görünür bir değişim başlamıştır. Akçakoca, kendi kabuğuna sığmayan, sürekli gelişmek ve büyümek isteyen bir ilçe konumuna yükselmiştir.Örneğin Akçakoca, yaz aylarında ve özellikle bayram tatillerinde kendi nüfusunun 3-4 katı misafir ağırlamıştır. Bu kadar büyük bir talebin üstesinden gelmek, önemli bir başarıdır. Bu noktada bize düşen ödev, bu göz bebeğimiz ilçemizi, tüm dünyaya tanıtmak, ilçe ekonomisini daha da büyütmek için, yeni projelere imza atmaktır. Gururla ifade etmek isterim ki, Akçakoca artık Türkiye markasıdır.Bütün iş adamlarımızla, girişimcilerimiz ile, belediyemizle ve vatandaşlarımızla birlikte, Akçakoca markasını yükseltmek için, çalışmaya devam edeceğiz.Belediye hizmetlerimizde, çağın gerektirdiği modern şehircilik anlayışını hayata geçireceğiz. Yapacağımız yatırımlarla, Akçakoca’nın turizm, kültür, sanat, spor ve sanayi altyapısını güçlendireceğiz. Açılışını yaptığımız tesislerin; Düzce’mize ve Akçakoca’mıza hayırlı olmasını, ülkemize bereket getirmesini diliyorum.Bu eserlerin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan tüm kurumlarımıza ve tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tüm kardeşlerimin, yaklaşan Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyorum’’diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Özlü ve Beraberindeki partililer, toplu açılışı gerçekleştirdiler.