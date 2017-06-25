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25 Haziran 2017 12:48

Düzce D-655 karayolunda trafik kazası: 6 yaralı

Düzce Akçakoca Karayolu Dadalı köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Düzce D-655 karayolunda trafik kazası: 6 yaralı

25 Haziran 2017 12:48


Kaza, D-655 Karayolu Dadalı köyü mevkiinde meydana geldi. Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Ayhan K. idaresindeki 34 AP 9087 plakalı hafif ticari ile Fikret Ö. idaresinde ki 81 KF 116 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yağmur M. (14), Fatma Ö. (35), Hazal Ö. (20), Mehmet Ö. (11) ve Ayhan K. yaralandı. Kazada yaralananlar çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlarından çıkartılırken sağlık ekipleri tarafından Düzce’de çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından açıldı.




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