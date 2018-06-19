TEM’de iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Düzce-Sakarya il sınırı TEM otoyolu Karasait Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuayip S. idaresindeki 34 HR 9989 et yüklü kamyon sürücüsü önünde seyir halinde olan Salih C. idaresindeki 28 K 6114 boya yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucu Şuayip S., kamyon içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan kaza sonrası TEM otoyolunda trafik kısa süreliğine durdu. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.