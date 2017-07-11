Ünlü sanatçı Buray, Edirnelilerle buluştu

Renkli görüntülere sahne olan gecede Edirneliler, doyasıya eğlendi.

656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin ilk geceki konuğu ünlü sanatçı Buray oldu. ‘Sen Sevda mısın?’ şarkısıyla gönüllere taht kuran Buray, Sarayiçi’nde sahne aldı. Yüzlerce kişi Buray’ı dinlemek için Sarayiçi’ne akın etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan gecede Edirnelileri yalnız bırakmadı. Edirnelilerin Buray’ı alkışlarla desteklemesi üzerine Gürkan, "Allah’tan Buray Edirne’de yaşamıyor. Yoksa benim yerime Buray’ı belediye başkanı olarak seçerdiniz. Ama Buray’ın siyasette gözü yok" dedi.

"Ermeydanı’na hoş geldin Buray"

Kırkpınar’ın 656 yıllık bir gelenek olduğuna değinen Gürkan, "656 yıldır Türk Milleti’nin bütün dünyaya karşı gücünü, azametini, yiğitliğini, mertliğini sergilediği Kırkpınar Er Meydanı’na hoş geldin Buray. Edirne Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci başkenti. Şuanda konser düzenlediğimiz bu alanda bir zamanlar Osmanlı imparatorları geziyordu. Osmanlı’nın Edirne’de çok mirası var ama Edirne’ye en büyük miras Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti" şeklinde konuştu.

Gürkan’ın "Kırkpınar 656 yıldır devam ediyor. 657’de Buray tekrar Edirne’ye gelsin mi?" sorusu üzerine Edirneliler hep bir ağızdan ‘evet’ diye cevap verdi. Gürkan daha sonra "Yüreğine, sesine sağlık. Orkestrada muhteşem çalıyor diyerek" Buray’a çiçek takdim etti.

Ünlü sanatçı Buray ise Edirne’yi çok sevdiğini belirterek, "Muhteşem bir organizasyon var burada. Bizi buraya getiren, davet eden başkanımıza teşekkür ediyorum" diyerek ‘Sen Sevda mısın?’ şarkısını seslendirdi.

Lalapaşa’da Kırkpınar coşkusu

656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde de konser düzenlendi. Konsere Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah da katıldı. Roman Halk Dans Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan gecede Coşkun Sabah ve Aslı Hünel sahne aldı.

Lalapaşalıların gönüllerince eğlendiği gecede Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, katkılarından dolayı Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.