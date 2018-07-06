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06 Temmuz 2018 14:29

Banka müdürü evinde ölü bulundu

Elazığ’da bir bankanın şube müdürü olan M.

Banka müdürü evinde ölü bulundu

06 Temmuz 2018 14:29

A. (49) evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, bir bankanın şube müdürü olan M. A. (49), sabah saat 11.00’a kadar işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşı, A.’yı aradı fakat ulaşamadı. Ardından şüphelenen arkadaşı durumu polise bildirdi. Cumhuriyet Mahallesindeki evine giden polis, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İçeri giren itfaiye ekipleri, A.’nın yerde yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede A.’nın vücudunda herhangi bir kesici, yara ve darp izinin olmadığı, muhtemelen kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.


A.’nın ailesinin Diyarbakır’da ikamet ettiği, kendisinin ise Elazığ’da ki evinde yalnız kaldığı öğrenildi.




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