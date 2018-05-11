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11 Mayıs 2018 18:06

TFF 3. Lig Play-Off: Elaziz Belediyespor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 5

TFF 3.

TFF 3. Lig Play-Off: Elaziz Belediyespor: 2 - Tarsus İdman Yurdu: 5

11 Mayıs 2018 18:06

Lig 3. Grup Play-Off çeyrek final ilk maçında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’na 5-2 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


9. dakikada gelişen Tarsus İdman Yurdu atağında Ferhat’ın yerden ortasını arka direkte Ergun filelere gönderdi. 0-1


27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Okan Sarı rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşıya karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı. 1-1


48. dakikada Yılmaz Can arkadaşıyla duvar pası yaparak ceza sahasına girdi ve sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2


60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ergun’un yarım volesi ağlarla buluştu. 1-3


77. dakikada sağ kanattan Yasin’in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde yükselen kafayı vuran Ferhat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-4


89. dakikada Samet rakiplerinden sıyrıldı ve ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-5


90+4. dakikada Volkan Çekiç’in uzak mesafeli vuruşunda kaleciden dönen topu Volkan Serim tamamladı. 2-5



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Gökmen Olgaç xx, Gökmen Baltacı xx,


Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Kadir Taşoğlu xx, İsmail Türkaslan xx, Onur Alsu xx, Volkan Çekiç xx, Nihat Apaydın xx, Çağlayan Alpsatan xx (Muhammet Ali dk. 64 x), Fahri Genç xx, Volkan Serim xx, Oğuzhan Baykal xx (Muhammed dk. 64 x), Okan Sarı xx (Furkan dk. 72 x)


Teknik Direktör: Alaattin Tutaş


Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Serkan Küçük xx, Abdurrahman Canlı xx, Yasin Elmas xx, Ferhat Duman xxx, Ergun Cengiz xxx (Mümin dk. 85), Muhammed Ali Kurt xx, Sefa Durmuş xx (Alper dk. 64 x), Yılmaz Can Taşkıran xxx (Samet dk. 77 xxx), Nurullah Kaya xx, İbrahim Hırçın xx


Teknik Direktör: Özcan Kızıltan


Goller: Okan (dk. 27), Volkan Serim (dk. 90+4) (Elaziz Belediyespor), Ergun (dk. 9 ve 60), Yılmaz Can (dk. 48), Ferhat (dk. 77), Samet (dk. 89) (Tarsus İdman Yurdu)


Kırmızı Kart: Kadir (dk. 66) (Elaziz Belediyespor)


Sarı Kartlar: Muhammed Ali, Sefa (Tarsus İdman Yurdu)




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