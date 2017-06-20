Erzincan, eğitim, tarım ve tarım sanayinde öncü olacak

Muhtarlara önemli mesajlar veren Vali Arslantaş, ilde yapılan çalışmalar hakkında köy muhtarlarını bilgilendirdi.

Erzincan’da düzenlenen iftar programları sonrasında da ziyaretlerini sürdüren Vali Ali Arslantaş, bir iftar sonrasında Erzincan Köy ve Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi. Erzincan Polis Evi bahçesinde muhtarlarla sohbet eden Vali Arslantaş’a 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak ve protokol mensupları eşlik etti.

İl genelinde yapılan çalışmalar hakkında önemli bilgilere yer veren Vali Ali Arslantaş, Erzincan’ın ekonomik ve eğitim alanında büyük bir adım attığını söyledi. Erzincan’da il genelinde yapılan çalışmalara bakıldığında her yerin şantiyeye döndüğünü belirten Vali Arslantaş, “çalışmalarımız ilçelerden en ücra köylere kadar durmaksızın devam ediyor. Şimdi köy yollarında başlattığımız asfaltlama çalışmalarını ilçelerde de yürüteceğiz. Bunun için seyyar plent makinesi aldık. İl merkezinden ilçeye asfalt taşımamıza gerek kalmadan bu işi yerinde sonuçlandırmış olacağız, köylerimize hayırlı olsun. Bu yıl almış olduğumuz bir kararla altyapısı tamamlanmış olan köylerin tamamının kilit parke işlerini tamamen bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Erzincan, tarım ve tarım sanayi ile kalkınacak

Erzincan’da tarım ve tarım sanayinin önemine değinen Vali Ali Arslantaş, “Katar’da bir kriz yaşandı, ne kadar zengin olursanız olun eğer tarım sektörünüz çalışmıyorsa, aç oluyorsunuz. Biz Türkiye olarak Katar’a gıdasal anlamda elimizi uzattık. Madem biz tarımda üretmeden bir şey yapamayacağız, bunun için Sayın Başbakanımızın da talimatı ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini kuruyoruz. Planlananın çok ötesinde çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Tarımda Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesinin Erzincan Merkeze bağlı Yalnızbağ Beldesi Dereyurt Mahallesi yakınındaki hazineye ait 1.410 dekarlık alanda 115 üretim tesisinde 15 bin besi hayvanı buradan işlenmiş olarak çıkacak.

Çünkü biz tarım ve hayvancılığı iyi biliyoruz. Babamız, dedemiz atamız burada tarım ve hayvancılık yapmış. 1992 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesine baktığımızda 25 yılda gelinen nokta yüzde 46 doluluk oranı. Erzincan’da sanayi ve teknolojiye yönelik üretim yapılamamış, biz de düşündük madem teknolojik olarak üretim yapamıyoruz bu işi yapan bölgelere bıraktık ve tarım sanayine yöneldik.

Yılın 12 ayı bölgenin sebzesini Erzincan üretecek

Besi Organize Sanayi Bölgesinin yanında birde Sera Organize Sanayi Bölgesini kuralım dedik, çalışmalarına başladık. Ekşisu bölgesinde, yada Uluköy Köyü yakınlarında bir alanda Maden Teknik Arama ekiplerince yapılan araştırmada yaklaşık 3 bin metrelik sondaj ile 70 derecelik sıcak suya ulaşmamız mümkün. Bu bölgelerde yapacağımız sondaj çalışması ile sıcak suya ulaştığımız bölgede sera kurulumunu yapacağız. 2 bin dönümlük arazide kışın -20 derecede sebze meyve üretimi yapabileceğiz. Bununla Doğu Anadolu, Karadeniz’in doğusu, Gürcistan, Azerbaycan’ı beslemeyi düşünüyoruz” dedi.

Hedef, Erzincan’ı eğitimin üssü yapmak

Eğitimin önemine değinen ValiAli Arslantaş, Erzincan’da eğitimde kısa sürede gelinen noktanın sevindirici olduğuna dikkat çekerek, bunu daha üst seviyelere taşıyıp ve bu başarıyı kalıcı kılmak için hep birlikte çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Mahalle ve köy muhtarlarının bu konuda üzerine büyük görevler düştüğünü söyleyen Vali Arslantaş, okul öncesi eğitimin zorunlu hale geldiğini hatırlattı. Bu konuda ki çalışmaları anlatan Vali Arslantaş; “Geçtiğimiz yıl Sayın Başbakanımızın okul öncesi eğitimi zorunlu yapmayı düşünüyoruz demesi ile birlikte biz Erzincan’da bu konuda hemen bir çalışma başlattık. 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş sınıfında Erzincan Türkiye birincisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız da zorunlu eğitimi pilot bölge olarak Erzincan’ı seçti. Önümüzdeki yıl 5 yaşlarda okul öncesi eğitim zorunlu. Çünkü insan kişiliğinin yüzde 80’i bu dönemde oluşuyor. Okul öncesi eğitime devam eden çocuklarımızın yüzde 50’si üniversiteyi sorunsuz olarak tamamlıyor.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında milli eğitimde lise sonu sınıf öğrencilerini yaz döneminden okula başlattık. Bunun neticelerini şöyle aldık. İlimizde TEOG’da 65 tane şampiyonumuz çıktı. Bu bizi gururlandırdı. 55’inci sıradan 5’inci sıraya çıktık. Bayramın hemen akabinde bu yıl da 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerimiz için okullarımız açık olacak. Bu yıl birinci olacağız. Oraya çıkmaktan ziyade orada kalmanın da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız bizim okullarımızda bizim öğretmenlerimizle ne kadar başarılı olduğunu gördük. Yaz eğitimi veren öğretmenlerimizin hiç biri kuruş para almadan tamamen gönüllülük esasına göre bu eğitimler veriliyor” dedi.

Proje yarışmalarında da Erzincan’ın önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Vali Ali Arslantaş; “yine ‘Bu Benim Eserim’ yarışmasında ortaokul öğrencilerimiz Türkiye 1’incisi oldu. TÜBİTAK’ın proje tabanlı yarışmalarında Erzincan yine Türkiye 1’ncisi oldu. 90 okulumuz bu başarılarından dolayı TÜBİTAK’ın destekleri ile bilim fuarlarını açtı. Çocuklara bir şeyler üretmeye ve üretmeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Onun için eğitimin üssü olan bir Erzincan hedefimiz var.” diye konuştu.