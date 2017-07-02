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02 Temmuz 2017 09:58

Erzincan’da Bisikletli Düğün Konvoyu Şaşırttı

Erzincan’da Tayfun ve Ceren Gündüz çifti düğün konvoylarını bisikletlerle yaptılar.

Erzincan’da Bisikletli Düğün Konvoyu Şaşırttı

02 Temmuz 2017 09:58

Çeşitli süslerle süslenen bisikletler ile Erzincan’da konvoy yapan çift, görenleri şaşırttı.


Erzincan’da alışılmışın dışında bir düğün konvoyu gerçekleşti. Hayatlarını birleştirmeye karar veren Tayfun ve Ceren Gündüz çiftinin rengarenk düğün konvoyu Erzincan sokaklarını süsledi. Çifte, arkadaşları da bisikletleriyle eşlik etti. Geçmiş yıllarda Bisikletliler Derneği Erzincan Temsilciliği yapan ve şuanda da "Kalbin İçin Pedalla" projesini yürüten damat Tayfun Gündüz’ün düğün konvoyu çevredekileri önce şaşırttı sonra eğlendirdi.


Herkesi bisiklet sürmeye davet eden damat Tayfun Gündüz; "Çok güzel bir ortam çok güzel bir duygu. Bisikletliler Derneği Erzincan Temsilciliği olarak daha önce birçok bisiklet turu yaptık. Şimdide Kalbin İçin Pedalla Temsilcisi olarak kendi düğünüm için böyle bir etkinliği yapmak istedim. Bu güzel günümde sevenlerimle beraber bisiklet turu yapıyoruz. Eşimle beraber bisiklete bineceğiz sanırım Erzincan’da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Bisikleti seviyoruz, doğayı seviyoruz. Motorlu araçlara hayır diyoruz." dedi.


Gelin Ceren Gündüz ise yaptığı açıklamada; "Eşimden dolayı bisikleti sevmeye başladım. Sağlıklı güzel bir şey. Bisikletle düğün konvoyu yaparak burada bir ilke imza atıyoruz." dedi.


Bisikletli düğün konvoyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.




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