Bilal Erdoğan, Türk Oyunları Festivali’nin kapanış programına katıldı

Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali"nin kapanış programına katılmak üzere kente geldi.

MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ndeki "Türk Oyunları" fotoğraf sergisinin açılışına katılan Erdoğan, daha sonra kentteki Yakutiye ve Çifte Minareli medreselerin yanı sıra Lalapaşa ve Ulu Cami ile Erzurum’da Rus işgaline karşı halk direnişinin simgesi olan Nene Hatun’un kabri ve Aziziye Tabyası’nı gezdi.

Erdoğan’ın tarihi yerleri kapsayan gezisine, festival kapsamında davet edilen Gambiya, Sri Lanka, Kırgızistan, Fildişi Sahili, Sırbistan, Nijer ve Katar’ın spor bakanları ile Özbekistan, Sierra Leone, Ukrayna, Azerbaycan, Tanzanya, Gine, Pakistan ve Kazakistan’ın da aralarında olduğu 30 ülkeden 89 misafir de katıldı.

Erdoğan son olarak Türk Oyunları Festivali’nin kapanış programına katılarak düzenlenen cirit gösterisini izledi.