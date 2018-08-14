Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır

Kentte bu yıl kurban satışı Palandöken ilçesi İhsan Doğramacı Bulvarı ile Yakutiye ilçesinde Çayırtepe Mahallesi Kuzey Çevre Yolu BOTAŞ yanında yapılacak. Vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin mobil mezbahalardaki kurban kesim hizmetlerinden yaralanmak için satış yerleri ile Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası içinde oluşturulan Beyaz Masa kurban kesim başvuru noktasına 20 Ağustos 2018 günü saat: 17.00’ye kadar müracaat ederek 300 TL ücreti mukabilinde kesim sırası alabiliyor. Erzurum’da vatandaşlara beş yıldır hizmet veren mobil mezbahalarda bu Kurban Bayramı’nda da uzman kasap ve veteriner hekim gözetiminde kurban kesimi gerçekleştirilecek. Mobil mezbahaların her birinin içerisinde 8 kasap ve 3 yardımcı personel olmak üzere 11 çalışan görev alacak.

BELİRLENEN YERLERİN HARİCİNDE

CADDE VE SOKAKLARDA KURBAN SATIŞI YASAK

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mübarek günü manevi iklimine uygun bir şekilde geçirip halkın bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyetlerin giderilmesi noktasında gerekli bütün tedbirleri aldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla kentin 8 ayrı noktasına 9 mobil mezbaha üniteleri kuruldu ve kurban satış yeri belirlendi. Buna göre belirlenen yerlerin haricindeki alanlarda, özellikle de cadde ve sokaklarda küçük ve büyükbaş hayvanların satışı kesinlikle yapılmayacak. Kurban satış yerleri veteriner hekimler tarafından kontrol edilecek. Dinen kurban olması caiz olmayan hayvanların satışını yapanlar hakkında tüketiciyi aldatmaktan dolayı Tüketici Koruma Kanunu hükümlerince cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlar, kaçan hayvanların yakalanması, dilek ve şikâyetler için 444 16 25 ile 0442 342 32 15 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayabilirler.

YENİ HAYVAN PAZARI İLE ET VE ET ÜRÜNLERİ

ENTEGRE TESİSİ’NE RAHAT ULAŞIM İMKÂNI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aziziye ilçesindeki yeni hayvan pazarı ile Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi için geçen yıl yeni otobüs hattı oluşturmuştu. Bir yıldır devam eden B-4 Hattı bu sene de kurban almak isteyen vatandaşların yoğun kullandığı güzergâhlardan biri olacak. B-4 hattı; İstasyon Sevk İdare Merkezi-Gürcükapı-Kongre-Mahallebaşı -23 Temmuz-Karskapı-Karayolları, Ilıca ve yeni hayvan pazarı güzergâhını kapsıyor.

KURBAN KESİM BAŞVURU NOKTASI VE SATIŞ YERLERİ

PALANDÖKEN

İhsan Doğramacı Bulvarı

YAKUTİYE

Çayırtepe Mahallesi Kuzey Çevre Yolu BOTAŞ yanı

MOBİL MEZBAHALARIN ADRESLERİ

DADAŞKENT

Abdülhamid Han Mahallesi Akabe Sokak Bilgi Evi yanı

ŞÜKRÜPAŞA

İstasyon Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi

TAŞMESCİT

Rabia Ana Mahallesi Taşmescit Cami Yanı

YAKUTİYE

Muhiddin-i Arabî Camii yanı, Araplar Düzü Caddesi Karayolu Opet Petrol arkası

HİLALKENT

Cemal Gürsel Caddesi İtfaiye önü

YENİŞEHİR

Adnan Menderes Mahallesi Suat Arslan Cami karşısı

YILDIZKENT

Millet Camii yanı, Kuğulu Park altı

KAYAKYOLU

Hamza Alkazan Camii yanı, Kayakyolu Villalar altı