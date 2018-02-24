İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ülke genelinde görev yapan Özel Güvenlik Görevlilerine, hizmet sunduğu birimin özelliğine göre görevi başında bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik eğitim verilmesi talimatı üzerine Erzurum’da ki Özel Güvenlik Görevlilerine Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un katılımıyla Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İlçe Emniyet Müdürleri ve Özel Güvenlik görevlileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu gelişmekte olan ülkelerde özel güvenlik teşkilatlarının oluşmasının bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Erzurum’da 2 bin 650 teşkilat mensubu var bu Erzurum’un ekonomik ve kültürel olarak hızla gelişmekte olduğunun açık ve net kanıtıdır isteriz ki bu gelişme ve kalkınma ülkemizin her tarafında aynı hız ve aynı tempoyla devam etsin ve Türkiye Cumhuriyetine huzuru ve barışı getirsin” diye konuştu.

Özel güvenlikçilerin polisin bir parçası olduğunu ifade eden Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok‘’ Özel Güvenlikçiyle Polisin kardeşlik hukukunu çok daha sıkı bir hale getireceğiz birlikteliğini sağlayacağız. Ben teşkilatımı 275 bin polis olarak saymıyorum 513 bin kişi olarak sayıyorum üzerine 283 bin Özel Güvenlikçi kardeşimi de katarak sayıyorum’’ diye konuştu.

Sınırlardaki savaşlar güvenliği sağlamayı zorlaştırıyor

Güvenlik konusunda sınırda ki savaşların zorluk çıkardığını ifade eden Altınok’’ Ben 24 -25 yaşındayken Irak’ta başlayan savaş 30 yıldan fazla zaman geçti bitmedi. 2010’da başlayan Suriye’deki savaşın ne zaman biteceği belli değil. Suriye’de savaş var bize ne diyemiyoruz oraya hiç alakası olmayan birileri gelip burnunu sokup karıştırıyor onlara bir zarar yok ama Suriye’deki karışıklık bizim sınırımızdan dolayı birebir bizi etkiliyor. Biz Türkiye içerisinde güvenlik hizmetini ne kadar iyi verirsek verelim Suriye’den etkilenmeme şansımız yok İran’dan, Irak’tan etkilenmeme şansımız da yok" diye konuştu.