Erzurum’da 19 Mayıs coşkusu

Kutlamalar Havuzbaşı Kent Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından çok sayıda gencin katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Vali Vekili Mehmet Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın ve çok sayıda genç katıldı.
Yürüyüşün ardından Yakutiye Kent Meydanında toplanan gençler, minik sporcuların kendileri için hazırladıkları gösterileri izledi. Gösterilerin bitiminde yıl içerisinde Erzurum’a başarı madalyası getiren sporculara ödüller verildi.
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle Yakutiye Medresesinde kutlanmaya devam edecek.