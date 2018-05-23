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23 Mayıs 2018 13:37

Mehmet Altıparmak: "Erzurumspor’da devam etmek isterim"

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, gönlünün Erzurum’da kalmaktan yana olduğu ifade ederek, "Dünyada iki tane örneği var.

Mehmet Altıparmak:

23 Mayıs 2018 13:37

Bir Parma yapmış bunu. Bulunduğu ligden üste çıkıp 3 sene şampiyon olan birde biz varız" dedi.


Spor Toto 1. Lig play-off final müsabakasında Gazişehir Futbol Kulübü’nü penaltılarda mağlup ederek, Süper Lig’e yükselen son ekip olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, şampiyon olduktan sonra transfer haberlerinin çıkmaya başladığını kaydederek, "Maçlar bitti şampiyon olduk. 250 bin kişiyle bir kutlama yapıldı. Ben Elazığ’da futbolculuğum döneminde böyle bir kalabalık görmüştüm. Başkanımızla daha bir görüşme yapamadık. Ben de Erzurumspor da kalıp Süper Lig’de de devam etmek istiyorum. Gönlümüz bundan yana. Tabi bunu yönetimimizle oturup konuşacağız. Onların talepleri bizim taleplerimiz olacak. Ve oturup anlaşırsak da inşallah Erzurumspor’da devam etmek istiyoruz. Hayırlısı" diye konuştu.



"Erzurumspor taraftarı Türkiye’de tek"


BB. Erzurumspor yönetimiyle bir bütünlük sağlandığını kaydeden Altıparmak, "Mehmet Sekmen başkanımız önderliğinde, Mevlüt Doğan başkan gerçekten inanılmaz bir bütünlük sağladık. Bu birlik beraberliği çok iyi sağladık. Şampiyonluk kazanmak çok kolay bir şey değil. Sadece benim çalışmamla, oyuncularımın çalışmasıyla olacak şey değil bunlar. Burada gerçekten 3 sene üst üste şampiyon olmuş bir şehrin bir yönetiminden bahsediyoruz. Üst üste 3 sene şampiyon olmak Dünya’da bir Parma’da var bu örnek bir de Erzurumspor. Dünya da iki tane örneği var yani. Bir Parma yapmış bunu. Bulunduğu ligden üste çıkıp 3 sene şampiyon olan birde biz varız. Bizim taraftarımız Dadaşlar gurubu çok iyi. Süper Ligdeki takımlar görecekler. Erzurumspor’un taraftarı gibi Türkiye’nin başka bir yerinde yok böyle bir taraftar" şeklinde konuştu.


Öte yandan Spor Toto 1’inci Lig’e yükselen Altay’ın teknik direktörlük için bu sezon BB Erzurumspor’u Play-Off’tan Süper Lig’e çıkaran Mehmet Altıparmak’ı göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi.


Önceki sezon siyah- beyazlı takım, TFF 3. Lig’de mücadele ederken Mehmet Altıparmak’a teklif sunan ancak deneyimli teknik adamı ikna edemeyen Altay yönetimi, bu kez kendisiyle el sıkışmak istiyor. Süper Lig’e yükselen BB. Erzurumspor, sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırması halinde İzmir temsilcisi devreye girmeyi planlıyor.




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