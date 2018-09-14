Uçakta rahatsızlanan hastaya yolcu olarak bulunan doktor ve hemşire müdahale etti

Ankara'dan Erzurum'a gelmek için bindiği uçakta rahatsızlanan hastaya, yolcular arasında bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ile beraberindeki doktor ve hemşire müdahale etti.

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kemoterapinin ardından eşiyle birlikte memleketlerine dönmek üzere Erzurum uçağına binen Faik Çelik (65), havalandıktan yaklaşık 30 dakika sonra aniden fenalaştı.

Çelik'in bilinç kaybı yaşaması üzerine uçakta yolcular arasında bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ile beraberindeki doktor ve hemşire müdahale etti.

Müdahalenin ardından bir süre sonra durumu iyileşen Çelik, uçak indikten sonra ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.