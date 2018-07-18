Gündoğdu’da sokak sineması keyfi

’Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen sinema etkinliği bu kez Gündoğdu Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Sokak Sineması Etkinliği; Hamamyolu, 75. Yıl Mahallesi, Odunpazarı Meydanı ve Yenikent Mahallesi’nin ardından Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleşti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, Mandıra Filozofu adlı filmi izlendi. Birol Güven’in senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı Mandıra Filozofu’nu izleyen vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Patlamış mısır ve gazoz ikramlarının olduğu sinema gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sokak sinemasının bir diğer durağı bu kez 18 Temmuz’da İlhan Ünügür İlköğretim Okulu olacak. ’Sokakta Hayat Var’ etkinliğinin 6. gösteriminde Mandıra Filozofu İstanbul adlı filmin gösterimi yapılacak.