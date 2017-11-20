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20 Kasım 2017 12:34

Emniyet Müdürü Karaduman’ın da katıldığı dev uygulamada ceza yağdı

Gaziantep’te Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ın katıldığı 500 polisli uygulamada, iş yeri sahipleri ile araç sürücülerine ceza yağdı.

Emniyet Müdürü Karaduman’ın da katıldığı dev uygulamada ceza yağdı

20 Kasım 2017 12:34


Gaziantep Emniyet müdürü Faruk Karaduman öncülüğündeki 115 ekip, 500 personel ile Güzelvadi, Beybahçe, Akdere, Vatan ve Fırat mahallelerinde huzur uygulaması yapılmıştı. Belirlenen adresleri denetleyen ekipler, iş yerlerini didik didik aradı. Şahısların üst araması kimliklerini sorgulayan ekipler, şahısların üstlerini de aradı. Uygulamalarda, kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yerinden 6 adet kumar makinesi ele geçirildi. Denetimlerde 2 şahıs üzerinden 2 adet ruhsatsız tabanca ile 13 adet dolu fişek, 6 adet çalıntı motosiklet şüphelileri ile birlikte ele geçirildi. Ayrıca bir şahıs üzerinden 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bir başka şahıs üzerinden ise bir adet kasatura tabir edilen bıçak ele geçirildi. Yakalanan malzemelerle ilgili toplam 14 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 kimliksiz şahıs hakkında kabahatler kanununun ilgili maddesine istinaden yasal işlem yapıldı.



Sürücülere 72 bin 728 TL para cezası


Trafik denetimlerinde ise 75 araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. 40 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda toplam 72 bin 728 TL para cezası uygulandı.


Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanırken, denetimlerde toplamda bin 957 şahsın GBT sorgusu ve 744 aracın evrak kontrolü yapıldı.




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