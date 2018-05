HKÜ’ye engelsiz üniversite nişanı ödülü

Ülkemizdeki vakıf ve devlet üniversitelerinin herkes için erişilebilir eğitim ortamları ve programları oluşturmaları ile ilgili belirleme yapma, özveri ile çalışan kurumları tespit etme amacıyla 2018 yılı ‘’Engelsiz Üniversite Bayrak ve Program Nişanı Ödülleri Töreni’’ düzenlendi.

Engelsiz 3 üniversiteden biri HKÜ

Ankara’da düzenlenen törende,farklı engeli olan bireyler için kampüs genelinde tam ve adil bir biçimde katılımlarının desteklenmesi amacıyla yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Mekanda erişilebilirlik, eğitime erişilebilirlik ve sosyokültürel faaliyetlere erişilebilirlik kapsamında değerlendirme ölçütlerini karşılayan kurumlara sırasıyla ’’turuncu, yeşil ve mavi bayrak ödülü’’ verilirken: programlarını belirledikleri bir engel türüne göre her yönüyle erişilebilir hale getiren bölümlere ise ’’Engelsiz Program Nişanı’’ ödülü verildi. HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ise YÖK tarafından ‘engelsiz program nişan ödülüne’ layık görülen 3 üniversiteden biri oldu.

HKÜ’ye 10’uncu yılında bir ödül daha

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve HKÜ Özel Eğitim Bölüm Başkanı ve Engelsiz Birim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Nilay Kayhan’ı makamında ağırlayarak tebrik etti. Engelsiz üniversite olma yolunda gerçekleştirdiği çalışmalardan ötürü Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüne teşekkürlerini dile getiren Yılmaz: "Üniversiteler her şeyden önce toplumun yararına bilim üreten, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için gerekli alt yapıyı ve imkanı sunan kurumlar olmalıdır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerle yine bir ödül alarak 10’uncu yılına gururla girmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyor. Bize bu onuru yaşatan tüm akademik ve idari personellerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi her zaman dinamik bir şekilde her yönüyle en iyi eğitimi vermek için çalışmalarına aralıksız sürdürecektir’’ dedi.

HKÜ’de amaç engelli öğrenciler tarafından erişilebilir olmak

Gençlerimizi birer dünya vatandaşı olarak yetiştirebilmek için aileye ve okullara büyük görev düştüğünü dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Nilay Kayhan, "Nitelikli öğretmen yetiştirmeyi bir sorumluluk olarak gören Hasan Kalyoncu Üniversitesi kanıt temelli ve bilimsel dayanaklı uygulamaları önemser. Özel Eğitim Bölümümüz ise bireysel farklılıkları temel alarak, toplum kaynaklarını araştırma ve kaynakların kullanılmasında danışmanlık yapma, hizmet sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı öncelikli hedef olarak benimseyen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda çalışmaları nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz Nişan Ödülü almaya hak kazanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü olarak, görme engeli olan öğrencilere yönelik programı tam ve adil katılım amaçlı erişilebilir şekilde uygulamaktayız. Amacımız programımızı farklı engel türlerine özgü erişilebilir hale getirerek bu anlamda yükseköğretim kurumları arasında engeli olan öğrencilerimiz tarafından tercih edilebilir olmak ve bir kılavuz kitapçığında yer almaktır. Bu sayede öğretmen adaylarımız, erişilebilir bir programda yaparak ve yaşayarak uygulamalı bir biçimde özel eğitim öğretmeni olarak mezun olabilme fırsatı bulacaktır’’ diye konuştu.