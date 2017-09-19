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19 Eylül 2017 15:26

MÜSİAD’dan Emniyet Müdürü Karaduman’a ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

MÜSİAD’dan Emniyet Müdürü Karaduman’a ziyaret

19 Eylül 2017 15:26


MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir süre önce atanan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı makamında ziyaret etti. Bölge iş dünyası ile bilgiler veren MÜSİAD heyeti, Müdür Karaduman’a görevinin hayırlı olmasını diledi. Kentin çok dinamik ve hareketli bir yer olduğunu belirten Çelenk, bugüne kadar sürdürülen başarılı çalışmaların devam edeceğine inandığını kaydetti. Çelenk, bir sivil toplum kuruluşu olarak emniyet güçlerinin yanında olduklarını da kaydetti.


Karaduman, bölge insanının huzur ve güveni için polisin 24 saat görev başında olacağını belirterek, ziyaret nedeniyle MÜSİAD yöneticilerine teşekkür ettti.




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