MÜSİAD’dan Emniyet Müdürü Karaduman’a ziyaret

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir süre önce atanan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman’ı makamında ziyaret etti. Bölge iş dünyası ile bilgiler veren MÜSİAD heyeti, Müdür Karaduman’a görevinin hayırlı olmasını diledi. Kentin çok dinamik ve hareketli bir yer olduğunu belirten Çelenk, bugüne kadar sürdürülen başarılı çalışmaların devam edeceğine inandığını kaydetti. Çelenk, bir sivil toplum kuruluşu olarak emniyet güçlerinin yanında olduklarını da kaydetti.

Karaduman, bölge insanının huzur ve güveni için polisin 24 saat görev başında olacağını belirterek, ziyaret nedeniyle MÜSİAD yöneticilerine teşekkür ettti.