Şehitkamil’deki semt sahaları sayısı artacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Amacımız, özellikle gençlerimizin enerjilerini deşarj edebilmek adına bu tür sosyal donatı alanlarını, spor alanlarını arttırmak” dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Beykent bölgesinde 12 bin metrekare alan üzerine futbol sahası yapmak için kolları sıvadı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen futbol sahasından Beykent bölgesi ve çevresindeki mahalleler yararlanacak. İmkanlar dahilinde her mahallede eskiden olduğu gibi semt sahası yapmayı planladıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, nitelikli saha sayısını arttıracaklarını söyledi.

"Bu tür uygulamaları yapmaya devam edeceğiz"

Türk futboluna, Gaziantep futboluna katkıda bulunmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 70’li, 80’li yıllardaki gibi ilçe genelinde semt sahalarını yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti. Fadıloğlu, “Bilindiği gibi Gaziantep’te amatör spor kulüplerinin sayısı oldukça fazladır. Geçmiş dönemde, özellikle 70’li, 80’li yıllarda Gaziantep’te semt sahaları, mahalle sahaları çok fazlaydı. Fakat nüfusumuzun artış hızıyla doğru orantılı olarak biz, semt sahası oluşturmakta biraz sıkıntı yaşadık. Bu sorunu çözebilmek adına da Beykent bölgesinde yaklaşık 12 bin metrekare alan üzerinde mahalli takımların maç yapabileceği, aynı anda 2 takımın soyunup giyinebileceği odaların olduğu, tribünlü, standart ölçülere haiz bir saha yapacağız. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile beraber çalışarak burada ihale noktasına geldik. Şu anda tesviye çalışmalarını yapıyoruz. En kısa sürede buranın ihalesini gerçekleştirir gerçekleştirmez Türk futboluna, Gaziantep futboluna sunmuş olacağız. Amacımız; özellikle gençlerimizin enerjilerini deşarj edebilmek adına bu tür sosyal donatı alanlarını, spor alanlarını arttırmak. Beykent’te de yoğun bir nüfus yaşıyor. Aynı zamanda Beykent bölgesinin yan tarafında Fıstıklık Mahallesi, diğer yan tarafta Alparslan Mahallesi, karşıda Gaziler Mahallesinde çok yoğun bir nüfus var. Hiç olmazsa bu bölgenin takımlarının maçlarını yapabileceği bir yer olması münasebetiyle yapacağımız çalışma çok önemli. Yer seçiminde de özellikle konutları rahatsız etmemek adına otoyola yakın bir yerde etrafı rahatsız etmeyecek bir planlama yaptık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İmkan dahilinde planlamada uygun olan her yere bu tür uygulamaları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.