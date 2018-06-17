Tahmazoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arefe günü huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü binasında buluşarak bayramlaştı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu bu ziyaretin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nı ziyaret ederek vatan toprağı için şehit olmuş vatan evlatları için dua etti. Bayram namazını Emine Konukoğlu Cami’nde kılarak vatandaşlarla bayramlaşan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra Ulu Camiye geçerek, Gaziantep protokolü ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Arefe günü Huzurevi ve Yeşilkent Mezarlığını ziyaret ederek, buradaki yaşlıları ve mezar ziyaretine gelenlerle bayramlaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Mübarek Ramazan Ayı’nı tamamladık. Ramazan Ayı içerisinde oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi kıldık. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin inşallah. Sonunda mübarek Bayrama ulaştık. Rabim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmak ve kutlamak nasip eylesin inşallah” dedi.