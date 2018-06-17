Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 17:53

Tahmazoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, huzurevinde, mezarlıkta ve camide vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Tahmazoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

17 Haziran 2018 17:53


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu arefe günü huzurevi sakinleri ve sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Gaziantep Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü binasında buluşarak bayramlaştı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu bu ziyaretin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nı ziyaret ederek vatan toprağı için şehit olmuş vatan evlatları için dua etti. Bayram namazını Emine Konukoğlu Cami’nde kılarak vatandaşlarla bayramlaşan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve Milletvekili Adayları ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra Ulu Camiye geçerek, Gaziantep protokolü ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Arefe günü Huzurevi ve Yeşilkent Mezarlığını ziyaret ederek, buradaki yaşlıları ve mezar ziyaretine gelenlerle bayramlaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Mübarek Ramazan Ayı’nı tamamladık. Ramazan Ayı içerisinde oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi kıldık. Rabbim yapılan ibadetleri kabul eylesin inşallah. Sonunda mübarek Bayrama ulaştık. Rabim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara kavuşmak ve kutlamak nasip eylesin inşallah” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç