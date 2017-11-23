Giresun’da kar yağışı

Yolun açık tutulması için ekipler gece-gündüz çalışıyor.

Salı günü başlayan ve Çarşamba günü etkisini artıran kar yağışı Giresun’un yüksek kesimindeki üç ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin Giresun’la bağlantısını sağlayan Eğribel Geçidi’nde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Eğribel Geçidi’nde yolun açık tutulması için Karayolları Bakımevi’nde 104. Şube Şefliği Eğribel Bakımevi’ndeki 10 kişilik ekip 24 saat süreyle çalışma yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor. Kar yağışının devam ettiği Eğribel Geçidi’nde buzlanmanın olduğu ve sürücülerin tedbirli olarak bu yolu kullanmaları istenildi.

2015 yılında başlayan Eğribel Tüneli’nde de 3 vardiyalı olarak 24 saat süreyle aralıksız çalışmalar devam ediyor. Kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi’ne inşa edilen tünelin büyük bir bölümü tamamlandı. Toplam uzunluğu çift tüp olarak 11 bin 810 metre olan tüneldeki kazı çalışmalarının yaklaşık 9 bin metrelik kısmı geçilirken geriye kalan yaklaşık 3 bin metrelik kısmının da 2018 yılı içerisinde bitirileceği öğrenildi.