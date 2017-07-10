Ulusal Fotoğraf Kampları’nın ilki Gümüşhane’de başladı

Toplam 3 gün sürecek olan ve Türkiye’nin dört bir yanından yüze yakın doğa ve kelebek fotoğrafçısının katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik ‘Gümüşhane Kelebekleri’ temasıyla yapılıyor.

Geceyi Limni Gölü Tabiat Parkında bulunan bungalov evlerde geçiren sanatçılar sabah kahvaltısının ardından güneşin ilk ışıklarıyla eşsiz coğrafyaya sahip ve çok sayıda endemik bitki ve canlı barındıran bölgede fotoğraf turuna çıktı.

Türkiye’de kayıtlı 416 kelebek türünden 213’ünü barındırması nedeniyle Türkiye’nin en zengin illeri arasında yer alan Gümüşhane’de gerçekleştirilen kampta fotoğraf sanatçıları ilk gün Zigana coğrafyasında, ikinci gün Kelkit ilçesi ve Tomara Şelalesinde ve üçüncü gün de Torul ilçesi sınırlarında Artabel Gölleri Tabiat Parkı’nı gezecek.

“Gümüşhane’nin de kelebeklerini tanımış olacağız”

Kampa İzmir’den katılan fotoğraf sanatçısı öğretmen Özlem Yıldız, Türkiye’nin dört bir yanında kelebek çektiğini, Kuzey Doğu’da kelebek çekmeyi çok sevdiğini belirterek, “Güzel bir etkinlik olacak. Gümüşhane’nin de kelebeklerini tanımış olacağız. Çok güzel bir coğrafya” dedi.

“Coğrafi büyüklüğe göre Türkiye’nin en zengin ili konumundayız”

Gümüşhane’de kelebek gözlemciliği ve fotoğrafçılığının duayenlerinden Vehbi Yalçın ise DKMP’nin düzenlediği ve ilkinin Gümüşhane’de gerçekleştirildiği foto safari kampına Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda fotoğrafçının geldiğini söyledi. Üç gün boyunca Gümüşhane coğrafyasını gezip şehrin kelebek zenginliğini farklı gözlerden görme imkanı olacağını dile getiren Yalçın, “Gümüşhane yüzölçümü olarak Türkiye’nin 53.şehri. Bizim bildiğimiz kayıtlara geçen 213 tür kelebek var. Toplam sayıda bizden önde 2 il var ama coğrafi büyüklüğe göre Türkiye’nin en zengin ili konumundayız” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılı içerisinde başlattığı ‘Tabiat Turizmi Seferberliği’ başlattığını hatırlatarak bu kapsamda, bunu bir an önce eyleme dönüştürmek amacıyla ilk olarak foto safari düzenlediklerini söyledi.

“Uluslararası bir marka haline gelmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz”

Türkiye’de 81 ilde Tabiat Turizmi Master Planlarının tamamlandığını kaydeden Ulu, ekoturizmde dünyada dönen paranın yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin bu pastadaki dilimini artırmak için neler yapılması gerektiğinin programlanması ve planlanmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dünyada tabiat turizmi konusunda elde ettiğimiz gelir itibari ile 19’uncu sırada yer almaktayız. Bugün itibari ile sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlandırdığı ilk 5 ülke arasına girmek ve bunda uluslararası bir marka haline gelmek ve bizim doğal güzelliklerimizi dönüştürmek için yoğun bir gayret içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sayın Bakanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarla amacımız özellikle doğal korunan alanları biraz daha insanımızın kullanımına sunmak, ama kullanırken de bu alanları nasıl korumamız gerektiğini ülkemizdeki ve dünyadaki gezi ile ilgili tüm insanlara anlatabilmek” dedi.

“Zigana coğrafyası aslında iki farklı kültürün kesiştiği bir nokta”

Kampa 15 bölge müdürlüğü ve 45 ilden katılımcı geldiğini ifade eden Ulu, “Burada 3 gün boyunca buradaki fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımızla arazi programları, Gümüşhane’nin birçok noktasında fotoğraf sanatçısı arkadaşlarımız deklanşörlerine basarak bu eşsiz güzelliklerin tanıtımı noktasında bize çok farklı imkanlar sunacak. Ekoturizm’de asıl amaç doğal güzellikler, tarihi güzellikler yanında bizim geleneksel yaşamımızın yansıtılması. Zigana coğrafyası aslında iki farklı kültürün kesiştiği bir nokta. Ekoturizm’de önemli noktalardan bir tanesi de geleneksel kültürün ve yaşamın yansıtılması. Bölgeye daha çok nasıl turisti getirebilirizi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte daha sonra Gümüşhane Valisi Okay Memiş’in de katılımıyla açılış programı düzenlendi.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, bir yıl önce göreve başladığında, bölgeyi gezerken Limni Gölü’nü gördüğünü ve toprak yoldan geldiğini hatırlatarak, turizmde altyapının çok önemli olduğuna işaret etti.

“Sizlerin çektiğiniz fotoğrafları görmeyi büyük bir merakla bekleyeceğim”

Limni Gölü Tabiat Parkı yolunun son bir yıl içerisinde betonla kaplandığını ifade eden Vali Memiş, Gümüşhane’nin bütün köylerinin birer turizm destinasyonu olduğunu belirterek, “Sizlerin çektiğiniz fotoğrafları görmeyi büyük bir merakla bekleyeceğim. Eminim çok güzel kareler yakalayacaksınız. Gümüşhane turizme yeni açılan ama o kadar da gelecek vadeden bir il. Sizleri burada daha sık görmekten büyük bir mutluluk duyarız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise Gümüşhane adına mutlu bir gün olduğunu belirterek, Türkiye’nin her bir yerinden gelen fotoğraf sanatçılarının el değmemiş coğrafyadan güzel kareler çıkaracaklarını kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu da kültürlerin kesiştiği Zigana coğrafyası ve Gümüşhane coğrafyasını en iyi şekilde nasıl tanıtılabileceği ve neler yapılabileceğini ortaya koymak için ülke genelinden fotoğrafçılarla birlikte buraya daha farklı bir bakış açısı sunmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

“Bu bir yarışma şeklinde olmayacak”

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12.Bölge Müdürü Ahmet Usta ise fotoğraf kampını bu yıl DKMP’nin Gümüşhane’de yapmayı uygun gördüğünü belirterek, kampın ana temasının Gümüşhane Kelebekleri olduğunu söyledi. Torul ilçesinde endemik bir tür olan “Torul Ensis” türü kelebeğin uçma zamanı olduğunu kaydeden Usta, “Bu bir yarışma şeklinde olmayacak. 3 gün boyunca korunan alanlarda her türlü fotoğraf çekimi yapılacak. Her yıl bir sivil toplum kuruluşuyla yapılacak” dedi.

Açılış programının ardından katılımcılar daha sonra Zigana köyünde bulunan Zigana Doğa Okulunu ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.