Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 10 yıldır taksicilik yapan ve piyasa değeri 100 bin TL olan olan otomobilini taksiye çeviren Murat Aslan, müşteriler ve çevre esnafın ilgisiyle karşılaşıyor. İzmit Adliye Taksi durağında hizmet veren Aslan; lüks aracını müşterilerinin daha konforlu ve rahat yolculuk yapmaları için kullandığını belirtti. İnsanların aracına karşı göstermiş olduğu ilgiden memnun kaldığını belirten Aslan, “Taksicilik benim artık mesleğim. Bu mesleği icra ederken, mümkün olduğunca en iyisini yapmaya çalıştım. Bunu da en başta iyi bir araçla olmasını istedim. Gerçekten de markalar arasında en önde gelen isimlerden biri olduğu için bu aracı tercih ettim” dedi.

"Aracın taksi olduğuna inanmayanlar da var"

Müşterilerin daha konforlu ve rahat yolculuk yapmak istediklerini belirten Aslan, “Müşterilerimden çok güzel tepkiler alıyorum. 7 den 70'e herkes taksiyi gördükleri zaman şaşırıyorlar. Hatta aracın taksi olup olmadığını soranlar ve inanmayanlar da var. Genellikle müşterilerim böyle taksiyi sadece yurt dışında gördüklerini ve Kocaeli'de ilk defa gördüklerini söylüyorlar. Aracım LPG’li. LPG tüketimi diğer araçlara göre hemen hemen aynı. Çok büyük bir fark yok. Olsa bile yüzde 10-15'lik bir fark vardır. Bu da zaten bize tercih sebebi olarak geri dönüş yapıyor” diye konuştu.

"İş görüşmelerine taksiyle gitmek insanları etkiliyor"

Lüks otomobille seyahat etmenin çok rahat olduğunu ifade eden müşteri Esra Abalı, “Günümüzde zaten çok fazla eski ticari taksiler var ve yeni nesil araçlar gerçekten konfor olarak çok büyük rahatlık sağlıyor. Özellikle gittiğimiz iş görüşmelerine bu şekilde lüks bir taksiyle gitmek, insanların gözünde sizin kalitenizi ve size gösterilen davranış biçimlerini daha da değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

İsmail Gündüz