11. Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde fuarın açış töreni yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılışta yaptığı konuşmada, "Türkiye 80 milyonu aşan nüfusuyla büyük bir ülke. Tabi Avrupa’nın sınırında ve bir taraftan da Orta Doğu’nun komşusu. Kültürel birikimi olan, okuyan da bir ülke ama bu yeterli mi değil mi ona bakmak lazım. Kitap üretimi yüksek, satış yüksek ama okuma oranının da aynı oranda yüksek olması lazım. Zorunlu eğitimde tüketilen kitapların satışını bunun dışında değerlendirmek lazım. Okumak aklımızı güçlendirir ve bize lazım olan vicdanımızın ve irfanımızın da alt yapısını oluşturur" ifadelerini kullandı.

"Kitap okuma alışkanlığının gelişmesi lazım"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da "Okumak insanları aydınlatıyor, ufkunu açıyor, dünyasını değiştiriyor. Bazen 5-6 yaşında bir çocuğa bir kitap verirsiniz, o çocuğa yön verir. Dünyasını zenginleştirir ve hayatını onun üzerinde yürütür. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için mutlaka kitap okuma alışkanlığını bu yönde geliştirmemiz lazım. Kitap fuarları da bunun için bir araçtır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi. Fuarı ziyaret etmek isteyen ziyaretçilerin ise içeriye girmek için uzun kuyruk oluşturması dikkat çekti. Öte yandan içeride bazı okurlar ise yere oturarak kitap okudu. 14 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak fuarda imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 80 kültür etkinliği gerçekleştirilecek.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

