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1.2 milyonluk soygun anı kamerada

Bahçilevler'de kuyumcu kuryesinden 1.2 milyon TL çalan gaspçılar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

1.2 milyonluk soygun anı kamerada

08 Mayıs 2018 10:22
Bahçelievler'de büyük soygun - Tıkla İzle

Kamera görüntülerinde araçtan paralı gasp eden zanlılar, havaya ateş açarak olay yerinden kaçıyor.
Bahçelievler Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracının soyulmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde gaspçılar otomobil sürücüsünü silahla tehdit ediyor. Araçtan 1.2 milyon TL çalan gaspçılardan bir tanesi çalışır halde bekleyen motosikletin arkasına binerek kaçıyor. Bir diğer gaspçı ise otomobile biniyor. Zanlılar bu sırada havaya ateş açarak olay yerinden hızla kaçıyor.
Polis güpegündüz aracı gasp eden zanlıları arıyor.  

Murat Delice
 

 

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