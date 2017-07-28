Diğer
Kategoriler

19 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Gaziantep'te 19 yaşındaki genç kaldığı otel odasında ölü bulundu.

19 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

28 Temmuz 2017 00:36

Olay önceki gece Şahinbey ilçesi, İsmet Paşa Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre otel yetkilileri müşterilerden birinin uzun zaman odasından çıkmamasından şüphelenerek odaya gitti. Kapıyı çalan yetkililer içeriden hiçbir sesin gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak içeri girdikleri öğrenilen polis ekipleri şahsı yatağında hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otel kayıtlarından adının Nurettin B. olduğu öğrenilen 19 yaşındaki gencin öldüğünü tespit etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çağrılan cenaze aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

Orhan Erkılıç
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!