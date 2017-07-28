19 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Olay önceki gece Şahinbey ilçesi, İsmet Paşa Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre otel yetkilileri müşterilerden birinin uzun zaman odasından çıkmamasından şüphelenerek odaya gitti. Kapıyı çalan yetkililer içeriden hiçbir sesin gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak içeri girdikleri öğrenilen polis ekipleri şahsı yatağında hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otel kayıtlarından adının Nurettin B. olduğu öğrenilen 19 yaşındaki gencin öldüğünü tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası gencin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çağrılan cenaze aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Orhan Erkılıç

