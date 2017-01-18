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2 ev kül oldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan yangında tek katlı 2 ahşap ev kül oldu.

2 ev kül oldu

18 Ocak 2017 23:59

Edinilen bilgiye göre, Salihli’nin Çaltılı Mahallesinde Mustafa ve Nevzat Yaren kardeşlerin ikamet ettiği 2 evde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, yapılan çalışmanın ardından söndürdü. Çıkan yangında can kaybı olmazken, 2 kardeşin ikamet ettiği tek katlı ve yan yana olan 2 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Jandarma ise yangınla ilgili çalışma başlattı.

Behzat Akcan


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