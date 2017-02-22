Başarılı eğitim hayatının yanı sıra film ve kitap aşığı bir isim… Dünyaya kendinden bir hatıra bırakmak için yazdığı Kapan Ağzı, üçüncü baskısını çıkardı. Başarısının ardından ‘Neden film olmasın’ dedi ve milli gururumuzun kapısını çaldı. Hollywood’da en önemli filmlerin görüntü yönetmeni Metin Güngör’e senaryosu ulaştı ve o an hayatı bambaşka bir hal aldı… Mersinli Muhammed’in Hollywood’a uzanan başarı öyküsünü dinledik. Her sözünde büyük başarılarını duyduk… Türkiye’mizin gururu olmaya aday bir isim daha… Detayları kendi ağzından dinleyelim

Kendinden biraz bahseder misin?

1996 Mersin doğumlu, 3 kardeş, gezmeyi seviyor. Özel bir üniversitede burslu olarak İngilizce İşletme okuyor ve İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü öğrencisi. İleride derece İngilizce ve orta seviyede Almanca biliyor. Rusça ve İtalya dersleri alıyor.

Yazma yeteneğini nasıl keşfettin?

Yazarak değil fikrimi düşüncelerimi arkadaşlarımla paylaşarak fark ettim. Arkadaşlarımın ailelerimin hep olumlu tepkileri vardı. “Uçuk kaçık düşünüyorsun, fikirlerin var” diyorlardı. Herkesin düşüncesi bu görüşte birleşiyorsa ben de yazıya dökmeyi doğru buldum. Babama ve çevremdeki insanlara okuttum. Etkilerini yüzlerinden anlayabiliyordum. Herkesten olumlu dönüşler aldım. Ve kitabı bastırdım

Yazmaya ne zaman başladın?

Kitabımı Lise sonda yazmaya başladım.

Çocukluğundan gelen bir şey değil sanırım…

Kitap okumayı; polisiye, roman, tarih seviyorum. Bunlar beni çok cezbederdi. Çok film izliyorum ayrıyeten. Film izleyerek kitap okuyarak düşünceler buralara kadar geldi.

Çocukken müsamerelere katılmış mıydın?

Hocalar zorla sokardı, şiir yazardım. Genelde ya birinci ya ikinci olurdu yazdıklarım…

Bir günün nasıl geçiyor?

Pazartesi tatil ve tamamen bana ait bir gün. Salı günü kalkarım, okuluma giderim, ofise uğrarım, eve geçerim. Eğer gerçekten yorgunsam kitap ve film izlemem. Gitar çalarım şarkı söylerim, olmadı yürüyüş yaparım o da olmazsa çizim yapıyorum.

Kitabı ne kadar sürede yazdın?

Sabah okula gidiyorum, oradan ofise gelip akşam 10 gibi eve dönüyorum. Haliyle yarım saat kadar kitaba vakit ayırabiliyordum. Eğer vaktim olsaydı 9 ay değil 3 ayda bitirirdim.

Bunları yazarken dünyaca ünlü isimler tarafından keşfedileceğini düşünmüş müydün?

Kitabımı sadece dünyaya benden bir şey bırakmak için çıkardım. Ama ilk on günde 1000 tane sattı. Hemen ardından iki ve üçüncü baskısı çıktı. Beni de aşırı heyecanlandıran bir duygu oldu ve daha ilerisi için “Neden olmasın” dedim.

AİLEM İÇİN BÜYÜK GURUR

Ailem için öncelik gurur… Annem ve babam yazma sürecimi bildikleri için çok fazla şaşırmadılar. Çıktığında tebriklerini en içten şekilde aldım

Kitabı yazarken sana ilham veren ne oldu?

İzlediklerim ve okuduklarım… Gezmeyi de çok seviyorum. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim. Orada gözlemlediklerim bana çok yardımcı oldu.

14 YAŞINDAN 21 YAŞINA KADAR GÖRDÜKLERİMİ, OKUDUKLARIMI YAZDIM

Küçük yaşta nasıl gezdin peki?

14 yaşında okul ile birlikte İngiltere’ye gittim. Sonrasında ailemle… Akabinde okulum beni ülkemizi temsil etmek adına Romanya’ya gönderdi. Tek çıkmaya başladım. 14 yaşından 21 yaşına kadar olan bir gözlem sonucu da var kitapta…

Hem okul hem yazarlık çok zor olmuştur. Artık bırakıyım, sıkıldım dediğin oldu mu?

“Bekara kadın boşamak kolaydır” derler… Yazmadan önce “Yazarım gider” diyordum. Ama öyle bir noktaya geliyorum ki yazıyorum tekrar siliyorum. Bitirdiğinizde bile bitti diyemiyorsunuz

Tıkandığın yerlerde nasıl motive oldun?

Film ve kitap izleyerek motive oluyorum.

Hedefin nedir? Önümüzde film var…

Hollywood filmi var. Onun proje aşamasındayız. O başlı başına bir olay zaten..

Teklif nasıl geldi? Detaylarını anlatabilir misin?

Ben bu kitabı yazarken insanlara anlatıyordum. Kitabı çıkaracağım, film yapacağım, şu isimleri oynatacağım diye… Kitap çıktı, film neden olmasın diye düşünürken çok değer verdiğim abim okuduktan sonra “Niye filmini çekmeyelim” dediler. “Ben size başka bir senaryo yazayım” dedim ve yazdım… Senaryoyu Karayip Korsanları, Harry Potter Felsefe Taşı’nın görsel efektlerini yapan milli gururumuz Metin Güngör’e ulaştırdılar. Oraya kadar gittiğinde “Abi ben miladımı doldurdum, zirvede bırakayım” dedim. Destek verdiler bana yanımda oldular. İki hafta sonra detaylı bir bütçe geldi önüme… Hocamın ise yorumu “Mükemmel bir senaryo” olmuş. Türkiye’nin ileri gelen isimleri ile kontakt halindeyiz.

FİLMİMİ AMERİKA’DAN İSTEDİLER

Filmi Amerikan’dan da istediler ama vermek istemedim. Bu tarzda bir film yok Türkiye’de. Yapacaksak ülkemize mâl edelim istedim. Ülkemiz adına güzel bir olay olsun istiyorum…

Bundan sonraki süreç?

Küçük de olsa olmama durumu var ama biz bunları minimalize etmeye çalışıyoruz. Sağlam adımlarla yavaş yavaş ilerliyoruz. Protokeller tamamlandığı vakit film çekimlerine başlanacak.

Ne kadar sürer…

Planlarımız rötora uğramasaydı daha kısa sürede olacaktı. Ama maalesef ufak aksaklıklar oldu. Ama dediğim gibi çok büyük ve sağlam bir iş. Planlarımızın biraz gerisindeyiz ama bu bizi yıldırmıyor. En geç Temmuz’da başlayacak çekimler…

Filmim tutacak diyor musun?

Yazarı sağlam (gülüyor)… Çalıştığımız isimler çok iyi. Türkiye ve Hollywood’dan… Karma bir ekip olacak. Bomba isimler var. Olma ihtimali çok yüksek.

Animasyon var filmde…

Yüzde 70’i gerçek ama animasyon da var filmde…

HALKIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUM

Halktan destek beklediğini belirten Muhammet; “Araştırıp baktım Türkiye’de böyle bir film yok. İlkler her zaman daha sıcaktır, daha tazedir. O yüzden ülkemizin güzel bir lansmanını yapmış olacağız. Sadece insanlardan destek bekliyorum.” Dedi.

Türkiye’den yapım şirketleri teklif sundu mu?

Hayır sunmadılar…

Kitap yazmaya devam ediyor musun?

İkinci kitabımın 5. Bölümünü bitirdim . ”Kapan Ağzı 2” geliyor. Daha kalın ve detaylı…

Aslında ilk kitaptan yaklaşık 70 sayfalık bir bölüm aldım. Ama şu korkum vardı. Acaba insanlar der mi “Çok uzun olmuş, detaylarda kalmış, çıkamamış…” diye… O yüzden kısa olsun. Eğer insanlar gerçekten kısa derse başarmışım demektir. Ve ben “başardım”. 220 sayfalık kitabım, 2018 gibi geliyor…

Çağla TÜRK / Türkiye Gazetesi