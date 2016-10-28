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28 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde sağanak yağış bekleniyor.

28 Ekim 2016 yurtta hava durumu

28 Ekim 2016 09:03

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Hatay, Artvin ve Elazığ ile bu sabah ilk saatlerde İzmir ve Isparta çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdumuzun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (30-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu,, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 18

Etiketler: yurtta hava durumu


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