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29 Ekim'de Uludağ'da kar sürprizi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da Cumhuriyet Bayramı sabahı kar sürprizi yaşandı.

29 Ekimde Uludağda kar sürprizi

29 Ekim 2017 10:12
29 Ekim'de Uludağ'da kar sürprizi - Tıkla İzle

2543 metre ile Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'da gece kısa süreli yağan karla zirve beyaza bürünürken, Uludağ'da sezon açılışına hazırlık yapan çalışanlar sevindi.

Orhan Derici, arabasının üzerine kar yağışının tarihini yazarken, o anları cep telefonuyla kaydetti. Uludağ’a sezonun ilk kar yağışı 14 Ekim'de yağmış, çıkan güneşin ardından erimişti. Bursa ve Uludağ'da yağışların sağnak halinde bugün ve yarında devam edeceği, Pazartesi gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı belirtildi.

Etiketler: 29 ekim, kar

 

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