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700. Skolyoz ve Kifoz ameliyatı

Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Korkmaz, Tıp Merkezinde 700. Skolyoz ve Kifoz ameliyatı yaptıklarını söyleyerek, ameliyatların başarı ile devam edeceğini belirtti.

700. Skolyoz ve Kifoz ameliyatı

24 Temmuz 2017 16:48

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde omurga cerrahisindeki başarılarıyla bilinen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Korkmaz omurga eğrilikleri olarak bilinen Skolyoz ve Kifoz ameliyatları hakkında bilgiler verdi.
Şu ana kadar Türkiye’de en fazla Skolyoz ve Kifoz ameliyatının Turgut Özal Tıp Merkezinde yapıldığını aktaran Korkmaz, “Özelden ve Devlet Üniversitelerinden ve hastanelerinden gelip ameliyatlarımıza girmek isteyenler oluyor. Bu bizim için büyük bir mutluluk, ameliyatlarımız devam edecek” dedi.
Başarının ekip işi olduğunun altını çizen Korkmaz, “Üniversite yönetimimiz ve TÖTM Başhekimliğimiz bizlere gereken tüm desteği vererek üniversitemizin omurga cerrahisinde marka haline gelmesini sağladı. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerinden ve yurtdışından hastalar ameliyat olmak için buraya geliyor. Bu Malatya ve TÖTM için çok önemli” diye konuştu.
Korkmaz, konuşmasında, TÖTM’de omurga cerrahi merkezi kurma noktasında da son aşamaya gelindiğini söyleyerek bunun TÖTM'e büyük katkı sağlayacağını aktardı. 


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