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ABD’de yaşlı bakım evinde yangın: 20 yaralı

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki bir yaşlılar evinde çıkan yangında en az 20 kişinin yaralanduğı belirtildi.

ABDde yaşlı bakım evinde yangın: 20 yaralı

17 Kasım 2017 11:01

Pensilvanya'nın West Chester şehrindeki Barclay Friends Yaşlı Bakımevi'nde yangın çıktı. Chester şehir acil yardım hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında en az 20 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangının kısa sürede yayıldığı ve binada yaşayan yaşlılar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği bildirildi. Binayı terk eden yaşlılar, dışarıda battaniyelerine sarılarak yangının söndürülmesini bekledi. Yaralananlara ise kaldırıldıkları hastane tarafından barınak sağlanacağı belirtildi.
Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.
 

 

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