ABD’de yaşlı bakım evinde yangın: 20 yaralı

Pensilvanya'nın West Chester şehrindeki Barclay Friends Yaşlı Bakımevi'nde yangın çıktı. Chester şehir acil yardım hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında en az 20 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangının kısa sürede yayıldığı ve binada yaşayan yaşlılar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği bildirildi. Binayı terk eden yaşlılar, dışarıda battaniyelerine sarılarak yangının söndürülmesini bekledi. Yaralananlara ise kaldırıldıkları hastane tarafından barınak sağlanacağı belirtildi.

Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

