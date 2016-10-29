Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Adanaspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Podolski’nin ara pasında Yasin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yasin’nin ceza alanı içerisinde sert şutunda top kaleci Karacic’ten döndü.

12. dakikada ceza alanı içerisinde Edgar’ın pasında Tevfik'in gelişine şutunda top Galatasaray savunmasından döndü.

15. dakikada sağ kanattan Sabri’nin ortasında Eren topu ıskaladı arka direkte topla buluşan Podolski net pozisyonda topu auta gönderdi.

19. dakikada Koman'nın ortasında Ronei gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

25. dakikada Edgar çalımlarla ceza alanı içerisine girdi, şutunda top üstten auta çıktı.

40. dakikada Yasin'in pasında topla buluşan Sabri'nin ceza alanının dışından şutunda top yandan auta çıktı.

44. dakikada Rodrigo’nun ara pasında Edgar net pozisyonda topa vuramadı ve Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Adanaspor’da Tevfik’in sert volesinde kaleci Muslera topu zorlukta çıkarttı.

63. dakikada Galatasaray’da Selçuk’un ortasında hatalı çıkan Karacic’in yanından vuran Semih’in kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

65. dakikada Galatasaray’da Bruma topu ceza alanına doldurdu topu önünde bulan Sinan gelişine vurdu savunmaya çarpan top korner oldu.

70. dakikada Galatasaray’da Selçuk’un uzun pasında Podolski topla buluştu ceza alanı dışından şutunda defansına çarpan korner oldu. Köşe atışını kullanan Selçuk’un ortasında defanstan seken topu tamamlayan Bruma sert şutunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

75. dakikada Galatasaray’da Bruma’nın pasına sert vuran Sinan’nın şutunda top Kracic’te kaldı.

90. dakikada Adanaspor’da Renan Diniz sert şutunda top yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Ahmet Dereli uzun pasında topu Magaye ile buluşturdu. Magaye kaleci ile karşı karşıya kaldı Semih arkadan gelerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx

Adanaspor: Karacic xx, Viera xx, Ramos xx, Tevfik xx, Rodrigo x, Edgar x (Magaye dk. 79 x), Renan Rodrıgues x, Renan Diniz xx, Koman x (Koman dk. 87 x), Ronei xx (Ahmet dk. 69 x), Bekir x

Yedekler: İrfan, Samican, Canberk, Didi

Teknik Direktör: Krunoslav Jurcic

Galatasaray: Muslera xxx, Yasin x (Sinan dk. 59 xx), Selçuk xxx, Eren xx, Podolski xx (Joseue dk. 82 x) , Bruma xxx, Chedjou xx, Carole xx, Semih xxx, Tolga x (De Jong dk. 59 xx), Sabri xx

Yedekler: Cenk, Serdar, Linnes

Teknik Direktör: Johannes Olde Riekerink

Gol: Bruma (dk. 70) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Chedjou, Tolga, Selçuk (Galatasaray), Renan Diniz, Renan Rodrıgues, Bekir (Adanaspor)