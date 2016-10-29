Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Adanaspor Galatasaray Maçı Geniş Özet ( Adanaspor Galatasaray ÖZET)

Adanaspor Galatasaray Maçı Geniş Özet ( Adanaspor Galatasaray ÖZET)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Adanaspor Galatasaray maçının özetini haberimizden takip edebilirsiniz...

Adanaspor Galatasaray Maçı Geniş Özet ( Adanaspor Galatasaray ÖZET)

29 Ekim 2016 18:51

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Adanaspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Podolski’nin ara pasında Yasin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yasin’nin ceza alanı içerisinde sert şutunda top kaleci Karacic’ten döndü.
12. dakikada ceza alanı içerisinde Edgar’ın pasında Tevfik'in gelişine şutunda top Galatasaray savunmasından döndü.
15. dakikada sağ kanattan Sabri’nin ortasında Eren topu ıskaladı arka direkte topla buluşan Podolski net pozisyonda topu auta gönderdi.
19. dakikada Koman'nın ortasında Ronei gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
25. dakikada Edgar çalımlarla ceza alanı içerisine girdi, şutunda top üstten auta çıktı.
40. dakikada Yasin'in pasında topla buluşan Sabri'nin ceza alanının dışından şutunda top yandan auta çıktı.
44. dakikada Rodrigo’nun ara pasında Edgar net pozisyonda topa vuramadı ve Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Adanaspor’da Tevfik’in sert volesinde kaleci Muslera topu zorlukta çıkarttı.
63. dakikada Galatasaray’da Selçuk’un ortasında hatalı çıkan Karacic’in yanından vuran Semih’in kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
65. dakikada Galatasaray’da Bruma topu ceza alanına doldurdu topu önünde bulan Sinan gelişine vurdu savunmaya çarpan top korner oldu.
70. dakikada Galatasaray’da Selçuk’un uzun pasında Podolski topla buluştu ceza alanı dışından şutunda defansına çarpan korner oldu. Köşe atışını kullanan Selçuk’un ortasında defanstan seken topu tamamlayan Bruma sert şutunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
75. dakikada Galatasaray’da Bruma’nın pasına sert vuran Sinan’nın şutunda top Kracic’te kaldı.
90. dakikada Adanaspor’da Renan Diniz sert şutunda top yandan auta çıktı.
90+2. dakikada Ahmet Dereli uzun pasında topu Magaye ile buluşturdu. Magaye kaleci ile karşı karşıya kaldı Semih arkadan gelerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kemal Yılmaz xx
Adanaspor: Karacic xx, Viera xx, Ramos xx, Tevfik xx, Rodrigo x, Edgar x (Magaye dk. 79 x), Renan Rodrıgues x, Renan Diniz xx, Koman x (Koman dk. 87 x), Ronei xx (Ahmet dk. 69 x), Bekir x
Yedekler: İrfan, Samican, Canberk, Didi
Teknik Direktör: Krunoslav Jurcic
Galatasaray: Muslera xxx, Yasin x (Sinan dk. 59 xx), Selçuk xxx, Eren xx, Podolski xx (Joseue dk. 82 x) , Bruma xxx, Chedjou xx, Carole xx, Semih xxx, Tolga x (De Jong dk. 59 xx), Sabri xx
Yedekler: Cenk, Serdar, Linnes
Teknik Direktör: Johannes Olde Riekerink
Gol: Bruma (dk. 70) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Chedjou, Tolga, Selçuk (Galatasaray), Renan Diniz, Renan Rodrıgues, Bekir (Adanaspor)

Etiketler: adanaspor, galatasaray


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!