Diğer
Kategoriler

Adıyaman’da heyelan

Adıyaman’ın Taşgedik köyünde aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

Adıyamanda heyelan

21 Ocak 2018 19:38
Adıyaman’da heyelan - Tıkla İzle

Adıyaman merkeze 15 kilometre mesafede bulunan Taşgedik köyünün güney kısmında oluşan heyelanda kopan büyük kaya parçaları toprakla birlikte köy içerisinde bulunan yol ile taziye evi bahçesine düştü.

Birkaç gündür süren sağanak yağmurun neden olduğu heyelan, köy içerisinden geçmekte olan yolu tamamen kapattı. Yaşanan olaydan hemen dakikalar önce yolu kullanan Köy Muhtarı Adem Küçükkaya ile köylüler adeta facianın eşiğinden döndü. Taziye evi bahçesinde kimsenin olmaması ve yolda kimsenin bulunmaması köylülere rahat nefes aldırdı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, taziye evi yanında bulunan dere yatağı etrafındaki demir korkuluklar hasar aldı.

Olaydan birkaç dakika önce kaya parçalarının düştüğü yoldan geçtiğini söyleyen Köy Muhtarı Adem Küçükkaya, "Heyelandan hemen önce yoldan geçtim. Heyelanın yaşandığı yeri az geçtikten sonra büyük bir gürültü gelince hemen sesin geldiği yere doğru köylülerimizle beraber koştuk. Çok şükür ölen yada yaralanan olmadı. Büyük bir facia atlattık. Olayı ilgili yerlere bildirdik, yolumuz halen kapalı. Yolun en kısa zamanda açılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Cihan Kizir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç